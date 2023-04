Staatssecretaris Sarah Schlitz (Ecolo) neemt ontslag met toespeling op ‘seksistisch en seksueel geweld’ in de politiek

“Nadat ik deze studio verlaat, zal ik mijn ontslag gaan aanbieden aan de premier”, zei Schlitz vanmorgen op de RTBF-radio. “Ik heb een fout gemaakt waarvoor ik mij heb verontschuldigd, maar vandaag heeft de controverse een schadelijke dimensie gekregen voor het politieke klimaat. Het neemt het hele politieke en medialandschap over, en het wordt ondraaglijk.”

“De strijd moet doorgaan. Daarom zet ik vandaag een stap opzij”, lichtte Schlitz dat ontslag later toe op een persconferentie. “Ik ben niet onvervangbaar. Er is zoveel vrouwelijk talent bij Ecolo. Daarom geef ik nu de fakkel door zodat de Vivaldi-regering de strijd tegen ongelijkheid en onrechtvaardigheid onverminderd kan doorvoeren.”

De voormalige staatssecretaris voor Gelijke Kansen benadrukte dat er onder haar legislatuur “historisch werk is verricht” in de strijd tegen seksueel geweld. “Ik zet die strijd nu verder vanuit een andere rol, maar met minstens even veel inzet.”

Schlitz gaf toe dat er fouten gemaakt waren, maar wees aan het eind van de persconferentie ook naar de criticasters die volgens haar strenger zijn voor Ecolo dan voor anderen. Met haar ontslag wil ze naar eigen zeggen duidelijk maken dat er meer belang gehecht moet worden aan ethiek in de politiek. “Ook wat betreft seksistisch en seksueel geweld begaan door politieke mandatarissen.”

Wie wou weten wat ze precies bedoelde met die toespeling, was eraan voor de moeite: Schlitz verliet het spreekgestoelte en vertrok zonder vragen van journalisten te beantwoorden.

Vermeende leugens

Schlitz kwam de voorbije week onder vuur te liggen wegens vermeende leugens in de Kamer over het gebruik van haar persoonlijke logo op overheidscommunicatie. Kamerlid Sander Loones (N-VA) legde haar daar verschillende keren over op de rooster, maar de verdediging en soms onhandige communicatie van Schlitz leidden net tot nog meer vragen.

Vandaag werd Schlitz opnieuw in de Kamer verwacht voor een nieuwe verdedigingsronde, maar de laatste dagen werd steeds meer duidelijk dat de staatssecretaris geïsoleerd geraakte in de regering. Onder andere bij Vooruit was voorzitter Conner Rousseau scherp. Hij wilde naar eigen zeggen geen regeringsrel over de kwestie uitlokken, maar vroeg zich wel af of “Schlitz nog geloofwaardig kan functioneren”.

Gisteren greep premier Alexander De Croo (Open Vld) in en dwong hij Schlitz excuses aan te bieden nadat een van haar kabinetsmedewerkers de N-VA vergeleken had met de nazi’s. Vorige week al verklaarde hij in de plenaire Kamer dat de kwestie “niet voor herhaling vatbaar” was.

Normaal gezien zou de Kamer donderdag stemmen over het lot van de staatssecretaris, maar Schlitz wacht die stemming dus niet af en biedt zelf haar ontslag aan. Schlitz zegt in de politiek te zijn gestapt “voor waarden, voor sociale rechtvaardigheid, voor een samenleving die vrouwen en kinderen beschermt, voor een meer gelijke en rechtvaardige samenleving”. “Vandaag wil ik een stap opzij zetten om deze strijd voort te zetten en alle lopende projecten hun weg te laten vervolgen.”

‘Op niemand boos’

“Dit ontslag is mijn beslissing. De premier heeft mij vorige week in de plenaire gesteund en heeft ook gisteren nog zijn steun herhaald”, stelt Schlitz, die er nog aan toevoegt dat ze “op niemand boos is”.

Schlitz stapt naar eigen zeggen ook op omdat ze vreesde dat vasthouden aan haar post haar projecten in het gedrang zou brengen. “Er is nog een jaar te gaan voor de verkiezingen en er zijn nog veel overwinningen te boeken voor Vivaldi. Er is veel werk verzet, maar we weten dat het laatste jaar cruciaal is om de overwinningen waar te maken,” zei ze, waarbij ze haar wetsontswerp rond dodelijk geweld op vrouwen en de versterking van de antidiscriminatiewetgeving aanhaalde.

Wie Schlitz zal opvolgen is nog niet bekend. Die naam moet in principe eerst intern door de Federatieraad van Ecolo worden goedgekeurd voordat hij aan de regering wordt voorgelegd.