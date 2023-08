Staatssecretaris De Moor over opschorting opvang alleenstaande mannen: ‘Nog nooit zo hard onder druk gestaan’

“De asielopvang heeft nog nooit zo hard onder druk gestaan als vandaag”, zegt staatssecretaris De Moor. “We beschikken vandaag over het grootste opvangnet ooit in ons land. Maar ondanks extra centra hebben we niet voor iedereen een plaats. Er melden zich elke dag alleenstaande mannen en kinderen. Alle plaatsen in de opvang zijn nu voorbehouden voor gezinnen met kinderen, om te vermijden dat we hen binnenkort geen onderdak meer kunnen bieden.”

De asiel- en migratiediensten in ons land kampen al maanden met een tekort aan opvangplaatsen. Kwetsbare personen zoals minderjarigen en gezinnen met kinderen kregen in die context al voorrang, waardoor alleenstaande mannen in de praktijk al vaak lang moesten wachten op een plaats in het netwerk.

De Moor verduidelijkt dat ze die beslissing niet wil nemen, maar dat ze moet om kinderen een plaats te geven. De staatssecretaris legt zo wel de juridische verplichting om opvang te bieden aan asielzoekers naast zich neer.

“Ons land doet al langer veel meer dan zijn deel”, aldus De Moor. “Als alle Europese landen hun deel zouden doen, zouden we nu geen maatregelen moeten nemen. Daarom is het nieuw Europese migratieakkoord zo belangrijk.”

Volgens de Brusselse Ecolo-minister Alain Maron zal de beslissing een stijging van het aantal daklozen in Brussel teweegbrengen. “We werken goed samen met Brussels Gewest”, zegt staatssecretaris De Moor. “We financieren de uitbreiding van de noodopvang in Brussel en slagen erin om oplossingen te voorzien.”

De Moor erkent dat een snellere asielprocedure een deel van de oplossing is. “Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen neemt vandaag meer beslissingen dan het afgelopen jaar. Er is perspectief, meer mensen krijgen nu een beslissing.”

Vluchtelingenwerk Vlaanderen noemt de beslissing van de staatssecretaris onwettelijk. “Door mannen uit te sluiten van de opvang stelt de staatssecretaris zichzelf buiten de wet”, zegt directeur Tine Claus aan de VRT. “Het beleid kon proactief optreden en noodmaatregelen inzetten om te vermijden dat ons land zijn humanitaire verplichtingen niet meer kan nakomen.”

De Belgische staat is al veelvuldig veroordeeld door de Brusselse arbeidsrechtbank voor het gebrek aan fatsoenlijke opvang voor asielzoekers. De Moor weigert de oplegde dwangsommen te betalen.