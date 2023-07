Staatssecretaris De Moor aan Europese Commissie na schokkende beelden uit Tunesische woestijn: ‘Onaanvaardbaar’

Haar waarschuwing komt nog geen twee weken nadat de Europese Unie de deal sloot. In ruil voor financiële steun moet Tunesië de grenzen van het land beter bewaken en mensensmokkel aanpakken. De migratiedeal ligt onder vuur nu er een foto circuleert van een vrouw die met haar dochtertje overleed in de woestijn. “De beelden van migranten die worden achtergelaten in de woestijn zijn verschrikkelijk. Het is onaanvaardbaar dat zoiets gebeurt en de EU moet dat duidelijk maken aan Tunesië”, stelt De Moor.

Het gaat om de 30-jarige Matyla Dosso, afkomstig uit Ivoorkust. Samen met haar Kameroense man Mbenge Crepin (29) probeerde ze al een aantal keer in Italië te geraken met hun 6-jarige dochtertje Marie. Begin juli zijn Afrikaanse migranten door de autoriteiten verjaagd uit de kustplaats vanwaaruit ze illegaal naar Europa reizen. Ze kwamen vast te zitten in de woestijn met weinig voedsel en water.

Mensenrechtenorganisaties waarschuwen al langer voor de situatie in Tunesië. “Het geweld in Tunesië tegen migranten groeit met de week. Wat voor soort activiteiten kan de EU ondersteunen in het land zonder direct of indirect betrokken te zijn bij deze misstanden?”, vroeg Philippe Dam, EU-directeur van Human Rights Watch zich eerder af in deze krant.

De deal opschorten is voor De Moor geen optie. In dat geval zal de situatie van Tunesiërs en de vele migranten in Tunesië zeker niet verbeteren, volgens de staatssecretaris.