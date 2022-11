Staatssecretaris De Bleeker (Open Vld) neemt ontslag na nieuwe fouten in begroting

Trop is te veel. Voor de tweede keer op een week gaat Vivaldi met de billen bloot nadat oppositiepartij N-VA fouten ontdekt in de federale begroting. Binnen Open Vld was het geduld met staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker helemaal op. Na crisisoverleg op het partijhoofdkwartier werd haar ontslag bezegeld. Vooral voor premier Alexander De Croo was de maat helemaal vol.

De Bleeker bezorgde het parlement vrijdagochtend een nieuwe versie van de zogenaamde toelichting bij de begroting - een document dat verduidelijkt wat er precies staat ingeschreven in de eigenlijke begrotingstabellen. In die nieuwe versie bleken onverklaarbare rekenfouten te zitten. “Voor iedereen is 100 + 17 = 117. Voor Eva De Bleeker is dat = 164.546", aldus Sander Loones (N-VA), die de fouten ontdekte.

Eerder had De Bleeker de btw-verlaging op energie ingeschreven als een permanente maatregel, terwijl binnen de regering was afgesproken dat die btw-verlaging nog als een tijdelijke crisismaatregel gold. De begroting ging daardoor nog dieper in het rood, en bovendien klopten de bij Europa ingediende begrotingscijfers daardoor niet meer. Premier De Croo reageerde furieus, binnen de partij werd zelfs even aangestuurd op haar ontslag.