Staatsgreep Niger: Militaire junta weert ngo's uit conflictgebieden

De Nigerese coupplegers tijdens een bijeenkomst met aanhangers. Beeld ANP / EPA

De militaire junta in Niger heeft donderdagavond aangekondigd dat ze “alle activiteiten en bewegingen” van internationale organisaties, ngo’s en agentschappen van de Verenigde Naties tijdelijk opschort in “operatiegebieden”. Reden is “de huidige veiligheidssituatie”, zo luidde het in een mededeling op de radio. Over welke gebieden het precies gaat, werd niet gepreciseerd.