Staatsgreep in Gabon: coupplegers plaatsen herverkozen president Ali Bongo ‘onder huisarrest’

Officieren van het Gabonese leger lieten vanochtend op de nationale televisie weten dat ze de macht hebben gegrepen om “een einde te maken aan het bewind van de president”. Noureddin Bongo Valentin, de zoon en raadgever van Ali Bongo Ondimba, zou gearresteerd zijn voor “hoogverraad”. Ook andere hooggeplaatsen van het regime en de machtige Parti Démocratique Gabonais (PDG) van Bongo zijn gearresteerd. Zij worden vervolgd voor een resem aan misdrijven.

Dinsdagavond werd Bongo, al bijna veertien jaar aan de macht, uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen van afgelopen zaterdag. Hij bleek 64,27 procent van de uitgebrachte stemmen veroverd te hebben. Zijn belangrijkste tegenstander Albert Ondo Ossa heeft Bongo herhaaldelijk beschuldigd van fraude bij de verkiezingen.

Vlak na de bekendmaking van het officiële resultaat lieten militairen in het land weten dat ze een einde aan het regime gingen maken. Er werden al schoten gehoord in de hoofdstad Libreville.

De vorige verkiezingsoverwinning van Bongo in 2016 zorgde ook al voor grote onrust in het West-Afrikaanse land. De familie Bongo heeft het al decennia voor het zeggen in het olierijke Gabon. Ali Bongo trad in oktober 2009 aan als president, na het overlijden van zijn vader Omar. Die heerste sinds 1967 over het land.

De twaalf militairen die op televisie verschenen, zeiden de verkiezingen van afgelopen weekend ongedaan te maken en alle overheidsorganisaties te ontbinden. Een van hen zei daarbij dat de coupplegers tot hun besluit zijn gekomen vanwege “onverantwoord, onvoorspelbaar bestuur dat heeft geleid tot een constante achteruitgang van de sociale cohesie die voor chaos in het land zorgt”.

De militairen lieten weten dat de grenzen van Gabon “tot nader order” gesloten zijn. Verslaggevers van internationale media zeggen schoten te horen in hoofdstad Libreville. De regering van het land heeft nog niet gereageerd. West-Afrika is de afgelopen jaren opgeschrikt door meerdere staatsgrepen. Militairen grepen ook de macht in landen als Niger, Mali, Burkina Faso en Guinee.

Gabon maakt deel uit van de OPEC, de Organisatie van olie-exporterende landen. De olieproductie ligt op ongeveer 200.000 vaten per dag. Een groot deel van de bevolking profiteert daar niet van. Ongeveer een derde van de circa 2,2 miljoen inwoners leeft volgens cijfers van de Wereldbank in armoede.