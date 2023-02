Staatsecretaris voor Asiel Nicole de Moor (cd&v) probeert inbeslagnames op kabinet te vermijden

Zoals staatsecretaris de Moor vorige week zelf in het federaal parlement aangaf, kwam er eind vorige week een deurwaarder langs op het kabinet om een lijst op te maken van goederen die niet essentieel zijn voor de werking en in beslag kunnen genomen worden. Het gaat onder meer om stoelen, tafels, bureaus en kasten. Een effectieve inbeslagname is er voorlopig nog niet.

Het bezoek van de deurwaarder vloeit voort uit drie dossiers van 23 asielzoekers uit het kraakpand in de Paleizenstraat. De rechter beval de Belgische staat tot betaling van dwangsommen van 250 euro per dag per persoon omdat de staat niet voldoet aan zijn verplichting om opvang te voorzien.

Dwangsommen

De Moor weigert echter dwangsommen te betalen. Ze zorgen niet voor opvangplaatsen en dreigen een aanzuigeffect in de hand te werken. “Het gezond verstand zegt dat dergelijke dwangsommen betalen, 30.000 euro per maand aan elke individuele asielzoeker, de opvangcrisis niet gaat oplossen en zelfs nog zal vergroten”, zo waarschuwde de Moor vorige week nog in de Kamer.

De staatsecretaris beklemtoonde ook dat er geen politieke onwil bestaat om gerechtelijke beslissingen uit te voeren en bijkomende opvangplaatsen te creëren. Het opvangnetwerk is nu reeds het grootste dat er ooit in België is geweest en er worden nog duizenden plaatsen voorzien. Het land wordt nu eenmaal geconfronteerd met een historisch hoge instroom, oordeelde de Moor.