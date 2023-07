Spotify verhoogt de prijzen: abonnementen 1 tot 3 euro duurder per maand

Een standaardabonnement voor Spotify kost al jaren net geen 10 euro, maar nu verhoogt het muziekplatform dan toch zijn prijzen. “Sinds onze lancering is het marktlandschap blijven evolueren. Om te kunnen innoveren en om waarde te blijven leveren aan fans en artiesten, veranderen we onze prijzen”, zegt Spotify in een mededeling.

Voor een Spotify Premium Individual-abonnement komt er 1 euro bij: de prijs gaat van 9,99 naar 10,99 euro per maand. Er komt 2 euro bij voor wie het Duo-abonnement met iemand deelt en het Family-abonnement wordt 3 euro duurder. Een Student-abonnement krijg je vanaf nu voor 5,99 euro. Eerder was dat 4,99 euro.

Wie vandaag een abonnement met de streamingdienst afsluit, krijgt meteen die nieuwe prijzen te zien. Voor wie al abonnee is, gaat de prijsverhoging pas later in. Zij krijgen eerst nog een mail met informatie over de nieuwe prijzen. Daarna volgt een maand waarin zij kunnen beslissen om hun abonnement eventueel op te zeggen. Doen ze dat niet, dan zullen de nieuwe prijzen ook voor hen gelden. Meer informatie over de nieuwe prijzen zijn te vinden op de website van Spotify.

De prijsstijging, de eerste in twaalf jaar voor het basis premium-abonnement, komt niet helemaal als een verrassing nadat verschillende andere streamingdiensten ook al hun prijzen hebben verhoogd. Apple was vorig jaar in oktober de eerste, gevolgd door Amazon in januari. Deze maand kondigden Tidal en YouTube Music Premium een prijsverhoging aan van telkens één dollar voor een basisabonnement.