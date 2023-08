Spoorwegbrug in Noorwegen ingestort door overstromingen na doortocht storm Hans

De ingestorte pijler was vorige week al zwaar beschadigd onder de druk van de grote hoeveelheid water. Storm Hans zorgde toen voor een ware ravage in delen van Noorwegen en Zweden. De spoorwegbrug werd daardoor al niet meer gebruikt voor het treinverkeer.

De wederopbouw van de brug zal nog enige tijd in beslag nemen, zo beklemtoont de Noorse spoorwegmaatschappij Bane Nor. “Er is geen gevaar dat de brug verder zal meegesleept worden door de rivier”, zegt spoorbeheerder Sigbjørn Korsgård. “We willen de brug wel zo snel mogelijk uit het water halen om een goede doorstroming te garanderen en om een nieuwe brug over de rivier te kunnen plaatsen.”

Passagiers tussen de steden Lillehammer en Trondheim worden voorlopig met bussen vervoerd. Volgens Bane Nor moesten al verscheidene spoorlijnen worden gesloten door aardverschuivingen en wateroverlast, die veroorzaakt zijn door de storm Hans.