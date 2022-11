Spoortop probeerde staking af te kopen met premie van 100 euro: ‘Ik dacht dat het een grap was’

Volgende week dinsdag wordt er drie dagen gestaakt op het spoor. Na een mislukte verzoeningsvergadering tussen de vakbonden en de directie volgde maandag nog een ultiem overleg in een extra sturingscomité. Ook dat liep af met een sisser. Volgens de vakbonden omdat er onvoldoende oplossingen werden aangereikt vanuit de directie. Maar volgens HR Rail, de personeelsdienst van het spoor, lagen er “duidelijke signalen en engagementen” op tafel.

Een van die engagementen was een eenmalige premie van 100 euro netto voor het personeel, zo bevestigen verschillende spoorbronnen aan De Morgen. Door die premie toe te stoppen, hoopte de directie dat de vakbonden hun staking zouden laten vallen. Maar dat had een averechts effect. “Ik dacht eerst dat het een grap was”, zegt Günther Blauwens, algemeen secretaris van ACOD Spoor. “We vroegen structurele oplossingen voor de problemen op het spoor, niet dit. We hebben beleefd geweigerd.”

Grote druk

Bij de directie valt te horen dat de premie deel uitmaakte van een breder pakket. Zo zou ze ook de belofte hebben gedaan om boven op 1.300 voorziene aanwervingen van volgend jaar nog eens 300 extra mensen aan te nemen. Vanaf januari zou er werk worden gemaakt van een nieuw sociaal akkoord, met nieuwe loon- en arbeidsvoorwaarden. Vroeger kon onmogelijk, aangezien nu eerst de beheerscontracten voor NMBS en Infrabel moeten worden afgesloten.

“De premie was vooral een poging om op korte termijn tegemoet te komen aan de vakbondseis voor meer koopkracht”, zegt een spoorbron. “Die oplossing is niet aanvaard. Dat is jammer, want de staking is slecht nieuws voor de reizigers en voor het imago van het spoor.”

Het premievoorstel illustreert de zware druk die momenteel op de spoordirectie rust. Het is al van de zomer van 2018 geleden dat er langer dan één dag werd gestaakt op het spoor. Bovendien komt de actie op een bijzonder slecht moment. De stiptheid is vorige maand gezakt naar het laagste niveau in vier jaar, terwijl de treintoestellen van de NMBS het steeds vaker laten afweten. Hierdoor rijden treinen met minder wagons. Reizigers reageren gefrustreerd.

Harde onderhandelingen

Net op dit moment lopen er harde onderhandelingen tussen de spoortop en de federale regering over de nieuwe beheerscontracten van het spoor. Daarin wordt de toekomst van Infrabel en NMBS vastgelegd. Aangezien de federale regering bij het laatste begrotingsconclaaf minder geld aan het spoor heeft toebedeeld dan verwacht, zal het de tering naar de nering moeten zetten. Maar dat is niet evident met een tekort aan personeel en materiaal.

Hoe groot de impact van de staking volgende week zal zijn, is nog onduidelijk. Werknemers van het spoor krijgen nog tot zaterdag om te beslissen of ze meedoen. Op zondag zal de NMBS een aangepast uurschema bekendmaken.