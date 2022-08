▶ Spitssnuitdolfijn gefilmd voor de kust in De Panne: ‘Dit dier hoort helemaal niet thuis in de Noordzee’

Een gezin spotte de spitssnuitdolfijn voor de kust van De Panne. Bekijk hier de beelden:

Spitssnuitdolfijnen komen wereldwijd voor, maar altijd in diepe wateren. Het zijn de zoogdieren die het diepst en het langst duiken. Ze blijven langer dan een potvis onder water en kunnen tot wel 2.000 meter diep gaan.

“Hun echolocatiesysteem is daaraan aangepast. Het navigeren lukt voor die dieren in diep water, maar niet in ondiep water. Daarom horen ze niet thuis in de Noordzee”, legt marien bioloog Jan Haelters (KBIN) uit.

De jongste jaren gebeurt het wel vaker dat de dieren hier of in de ons omringende landen opduiken. Haelters spreekt zelfs van “een piek”. Een exacte reden is moeilijk te achterhalen, maar er zijn wel mogelijke oorzaken.

In de war

“Er zijn gevallen gekend van massastrandingen die duidelijk konden gelinkt worden aan menselijke activiteiten waarbij heel wat geluid onder water veroorzaakt werd. Ze raken erdoor in de war en kunnen er fysieke schade door krijgen”, zegt Haelters.

Het is niet duidelijk of het om één of om meerdere spitssnuitdolfijnen gaat die in de Noordzee zijn terechtgekomen. De overlevingskansen van de dieren zijn erg klein in onze wateren. In veel gevallen zullen ze levend aanspoelen op het strand en sterven. Vaak hebben de dieren al weken niet gegeten en zijn ze sterk verzwakt.