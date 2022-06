Spectaculaire planetenparade: voor het eerst in 18 jaar kan je morgenvroeg vijf planeten op een rij bewonderen

Morgenvroeg kunnen we genieten van een zeldzaam astronomisch fenomeen. Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus zullen met het blote oog te zien zijn aan de hemel. En dat in de volgorde dat ze rondom de zon draaien. Deze zeldzame uitlijning van de planeten is al sinds begin juni zichtbaar, maar het uitzicht is vannacht het beste. Zo is Mercurius op zijn helderst en voegt de maan zich bij de parade van de planeten. Haal je de telescoop boven, dan kan je ook nog Neptunus en Uranus zien.

Voor deze parade van planeten zal je wel vroeg op moeten staan, want de zon zal roet in het eten gooien. Je kijkt dus het best omhoog een uur voor zonsopkomst, die is om 05.24 uur. De planeten staan verspreid aan de hemel van noordoost naar zuidoost. De maan staat mooi tussen Venus en Mars in op de plaats van de aarde. Mercurius zal het moeilijkst te herkennen zijn aangezien de kleine planeet maar net boven de horizon hangt.

Hoewel het geen officiële wetenschappelijk term is gebruikt men vaak de term ‘planetenparade’ wanneer planeten in hetzelfde gebied aan de hemel samen komen te staan. Hoewel het lijkt alsof ze langs elkaar staan bevinden de planeten zich niet op een rij in de ruimte. Ze bevinden zich wel toevallig allemaal aan dezelfde kant van de zon waardoor het op aarde lijkt alsof ze naast elkaar staan.

Wanneer dit het geval is voor 5 planeten spreken we van een ‘grote’ planetenparade. De laatste keer dat ze op deze manier aan de hemel stonden, was in 2004. Daarna is het wachten tot 2040, dus het is de moeite waard om een ​​glimp op te vangen als je kunt. Dat deze uitlijning zo’n onregelmatig schema heeft komt doordat Mercurius in 88 dagen rond de zon draait, Venus in 225 dagen, Mars in 687 dagen, Jupiter in 12 jaar en Saturnus in 29 jaar.

Volgens het KMI blijft het overwegend droog en wisselend bewolkt.