Spanje zet zich schrap voor ‘buitengewoon intense hittegolf’

De regering heeft gisteravond haar nationaal hitteplan in werking gesteld, nadat Aemet, de Spaanse tegenhanger van het KMI, waarschuwde dat het land “een van de heetste meimaanden van de afgelopen jaren” te wachten staat.

Hete, droge lucht waait het land binnen vanuit Afrika. Dat leidt tot uitzonderlijk hoge temperaturen die 10 tot 15 graden boven het seizoensgemiddelde liggen, aldus het meteorologisch instituut, dat spreekt van een buitengewoon intense hittegolf.

“Dit kan de meest intense mei-hittegolf van de afgelopen 20 jaar worden”, zegt woordvoerder Rubén del Campo van Aemet. “Vrijdag en zaterdag worden de heetste dagen. Zondag daalt de temperatuur over het westelijke deel, maar in oostelijke gebieden en op de Balearen wordt dit de warmste dag.”

Saharastof

In Andalusië kunnen de temperaturen vandaag al boven de 40 graden Celsius klimmen, en morgen boven de 42 graden. Ook in de noordoostelijke Ebro-vallei kan de temperatuur boven de 40 graden uitkomen, “wat ongezien is in dat gebied in mei”.

Aemet waarschuwt voor het “extreme risico” op bosbranden die de hitte met zich meebrengt. De hete lucht uit Afrika brengt ook stof van de Sahara mee, met een daling van de luchtkwaliteit en verminderd zicht tot gevolg.

De regering adviseert burgers om voldoende water te drinken, lichte kleding te dragen en een extra oogje in het zeil te houden voor kinderen, zwangere vrouwen en oudere en chronisch zieke mensen.

De hoogste temperatuur ooit in Spanje werd gemeten in augustus vorig jaar, toen het kwik in de Andalusische stad Montoro 47,4 graden bereikte.

Frankrijk

Ook in Frankrijk worden voorjaarsrecords gebroken: het land beleeft nu al zijn 38ste opeenvolgende dag met bovennormale temperaturen. Het zuiden heeft af te rekenen met temperaturen boven de 33 graden en sommige weermodellen voorspellen dat dat nog zal oplopen tot 37 of zelfs 39 graden tegen het einde van de week – ongeveer 17 graden meer dan het seizoensgemiddelde. Volgens Météo France zal de hittegolf tot zondag of maandag aanhouden en is het “zeer waarschijnlijk” dat dit de warmste maand mei ooit wordt.

Ons land kende de afgelopen weken ook een warme, droge periode, met temperaturen tot 28 graden. Dit weekend wordt het frisser, na de doortocht gisteren en vandaag van onweders over ons land.