Spanje meldt eerste sterfgeval door apenpokken in Europa

Spanje geldt als zwaar getroffen door de ziekte, met inmiddels 4.298 bevestigde gevallen. Van de 3.750 besmette personen over wie informatie beschikbaar is, werden er 120 in het ziekenhuis opgenomen en stierf er dus een.

Ook in ons land blijft het aantal besmettingen met het apenpokkenvirus stijgen. Bovendien is er een tekort aan vaccins. Daarom past de overheid de vaccinatiestrategie aan: bijkomende risicogroepen krijgen de kans om zich preventief te laten vaccineren. Maar daarmee is de verspreiding van het virus nog niet onder controle.