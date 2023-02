Spanje blundert met nieuwe treinen die niet door de tunnels kunnen

Bladeren op het spoor, een paar centimeter sneeuwval. Vaak genoeg lijken het onbeduidende redenen waarom de treinen niet kunnen rijden. Maar in de noordelijke Spaanse regio’s hebben de lokale spoorwegen een goed excuus: de treinen passen niet in de tunnels. Ze zijn te hoog en te breed, waardoor ze er zelfs met beste wil echt niet doorheen kunnen. Verwachte vertraging: een paar jaar.

Het gaat hier om een kolossale blunder bij het ontwerp van ruim dertig nieuwe treinen, die de veertig jaar oude modellen in Asturië en Cantabrië moesten vervangen. De treinen waren al ontworpen en hadden eind dit jaar afgeleverd moeten worden. Nu moeten de Spanjaarden opnieuw naar de tekentafel – waardoor de nieuwe modellen pas in 2026 het spoor op gaan.

Intussen is ook een memo van anderhalf jaar geleden opgedoken, waarin al wordt gewaarschuwd voor de vergissing. Kortom: meerdere mensen hebben geblunderd. De regiopresident van Cantabrië wil zien dat er ‘koppen zullen rollen’. Dat is zeker het geval: de eerste ontslagen zijn gevallen, ook al is het nog niet duidelijk welke ambtenaar nu eigenlijk zijn of haar meetlint verkeerd heeft afgelezen.

Zoals klagen over de vertragingen van de NMBS erbij hoort in België, zo hoor je in Spanje te klagen over gepruts bij de regering. De belastingdruk voor de middenklasse is er relatief hoog en de gemiddelde Spanjaard snapt niet waar al dat geld blijft. Maar pijnlijker in het treinenschandaal is dat een belangrijk discussiepunt rondom de Catalaanse onafhankelijkheid het spoorvervoer is. Catalanen beklagen zich – terecht – dat zij in trage treinen over een verouderd netwerk reizen, waardoor een rit van 45 kilometer zo anderhalf uur duurt. Terwijl de gemiddelde Madrileen binnen no-time vanuit de voorsteden in het centrum is.

Columniste Isabel Gómez Melenchón van het Catalaans dagblad La Vanguardia doopte dan ook direct haar pen in het gif, om zich in één adem door te beklagen over de onvermijdelijke overstap in Madrid als je met de trein vanuit Barcelona naar pakweg Sevilla of Bilbao reist – intussen hét symbool voor de navelstaarderige blik van de gecentraliseerde regering in Madrid. “Welke gepensioneerden heb ik niet zien rennen met hun reumatische botten en hun koffers vol genegenheid in een poging hun verbinding [in Madrid] te halen?”