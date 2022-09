Spaanse schrijver Javier Marías (70) overleden

De literatuurwereld verliest zo één van zijn grootste Spaanse pennen wiens naam regelmatig valt wanneer er gespeculeerd wordt over de Nobelprijs voor Literatuur. In ons land zijn vooral zijn trilogie Tu rostro mañana (Jouw gezicht morgen) en de roman Los enamoramientos (De verliefden) bekend.

Naast auteur was Marías ook een columnist voor de krant El País en een begenadigd vertaler. Zijn eerste professionele jaren bracht hij vooral door met het omzetten van Dracula-verhalen tot filmscripts voor zijn oom, de bekende regisseur Jesús Franco, en het vertalen van Engelstalige schrijvers als Thomas Hardy, William Faulkner en Vladimir Nabokov naar het Spaans. Die kunde gaf hij ook door aan een nieuwe generatie toen hij tussen 1983 en 1985 Spaanse literatuur en vertaaltheorie aan de Universiteit van Oxford en Wellesley College in Massachusetts doceerde.

Uiteindelijk wijdde hij zich zelf ook aan het schrijven, met een internationale doorbraak in 1992 voor zijn roman Corazón tan blanco (Een hart zo blank). Hij kenmerkt zich meteen door lange, meanderende zinnen en personages met een levendige innerlijke wereld. In totaal schreef hij negentien boeken, die in vijftig landen uitgegeven en zijn in meer dan veertig talen vertaald werden. Hij wordt genoemd als één van de belangrijkste katalysatoren voor de heropleving van de Spaanse literatuur vanaf het begin van de jaren negentig.