Spaanse rondehoop Ayuso test positief op corona, maar mag toch verder in Vuelta: hoe kan dat?

Wat is er aan de hand?

Juan Ayuso van UAE Team Emirates heeft vanochtend positief getest, maar in tegenstelling tot andere coronagevallen in de Vuelta, hoeft de Spanjaard niet uit de wedstrijd te verdwijnen. Hij blijkt geen symptomen te hebben.

“Juan is asymptomatisch en uit analyse van zijn PCR-test bleek dat er weinig kans op besmetting is”, klinkt het bij ploegarts Adrian Rotunno. “De beslissing om hem in koers te houden, werd in overleg met de medische instanties van de plaatselijke organisatoren en de UCI (de Internationale Wielerunie, red.) genomen.”

Juan Ayuso tests positive for Covid-19, will continue in #LaVuelta22 . pic.twitter.com/tvnZ745bs6 — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) 2 september 2022

Waarom mag hij wel in koers blijven, en anderen niet?

Eerder in deze Ronde van Spanje moesten al heel wat renners de koers verlaten na een positieve coronatest. Onder hen ook klassementsrenners als Simon Yates (Team BikeExchange - Jayco) en Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers). Ook Sivakov had geen symptomen, zo schreef hij op Twitter. Hij kwam echter niet aan de start van de elfde rit “in lijn met de protocollen van de ploeg en de UCI”.

F*** Covid… Luckily I’m asymptomatic and feeling well. Gutted to leave to boys early. Wishing you guys all the best to smash it, stay healthy and out of trouble ! https://t.co/sDDM63uMOJ — Pavel Sivakov (@PavelSivakov) 31 augustus 2022

Toch is Ayuso niet de eerste renner die verder koerst met corona. In de voorbije Ronde van Frankrijk deed zijn ploegmaat Rafał Majka, meesterknecht van Tadej Pogačar, het al.

Twee dagen voor de start van de Tour testte ook Bob Jungels (AG2R Citroën Team) licht positief op het coronavirus. Een dag later had hij een negatief resultaat en mocht hij de volgende dag alsnog van start gaan, ten koste van eerste reserve Greg Van Avermaet. De Luxemburger won later de negende etappe.

Hoe gevaarlijk is dat?

Volgens UAE-ploegarts Rotunno heeft de analyse van de PCR-test bij Ayuso uitgewezen dat hij een heel laag besmettingsrisico heeft, vergelijkbaar met enkele zaken die dit jaar in de Tour de France plaatsvonden.

Ayuso laat het duidelijk niet aan zijn hart komen tijdens de dertiende etappe. Beeld ANP / EPA

Ayuso werd getest op initiatief van de ploeg zelf. De Spanjaard liet enkele dagen geleden nog weten zich niet goed te voelen, maar testte toen telkens negatief. Nu test hij dus positief, maar zou hij zich beter voelen. “We zijn ons bewust van de medische situatie van Ayuso en houden hem nauwlettend in de gaten”, meldt de ploeg.

Hoe reageren andere renners en ploegen?

Na een heuse reeks aan uitvallers door coronabesmettingen zit de schrik in het Vuelta-peloton er goed in. Het is duidelijk dat niet alle renners blij zijn met de beslissing van UAE Team Emirates om Ayuso in koers te houden. “Dat is riskant. Ik ga mij goed ver weg van hem zetten op de startlijn”, reageerde Remco Evenepoel, die aan de start een FFP2-mondmasker droeg, net zoals Ayuso overigens. Onze landgenoot gaf nog aan “goed hersteld” te zijn van zijn valpartij van gisteren.

De negentienjarige Ayuso is momenteel de nummer vijf in de stand, op bijna 5 minuten van leider Evenepoel. Hij draagt ook het gelegenheidswit voor de beste jongere dat eigenlijk ook aan Evenepoel toebehoort. De andere jonge Spaanse rondehoop, de 21-jarige Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers), staat nog een plekje hoger dan Ayuso. Hij kiest er echter voor om in zijn Spaanse kampioenentrui te starten.