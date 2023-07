Spaanse politie pakt dag na verkiezingen Catalaans Europarlementslid op, Openbaar Ministerie vraagt ook arrestatie Puigdemont

Ponsatí werd gearresteerd nadat ze vanuit België naar Barcelona was gereisd, zo meldde ze zelf op Twitter. Op bevel van het Spaanse parket werd ze opgepakt door de Mossos d’Esquadra, de Catalaanse politie. Ponsatí zelf spreekt van een “illegale” arrestatie.

He tornat a ser detinguda il·legalment a Barcelona. — Clara Ponsatí (@ClaraPonsati) 24 juli 2023

Ponsatí wordt in Spanje gezocht voor haar rol in het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum van 2017, toen ze minister was in de regering van minister-president Carles Puigdemont. De volksraadpleging werd door de Spaanse regering als illegaal beschouwd, en Ponsatí vluchtte samen met Puigdemont en collega-minister Antoni Comín naar ons land nadat er een aanhoudingsbevel tegen hen werd uitgeschreven.

Andere ministers uit Puigdemonts regering bleven in Spanje, werden gearresteerd en in 2019 tot dertien jaar cel veroordeeld wegens rebellie. In 2021 werden ze door de Spaanse regering vrijgelaten onder voorwaarden.

Bij de verkiezingen van 2019 werden Puigdemont, Comín en Ponsatí verkozen in het Europees Parlement voor de partij Junts per Catalunya. Daardoor leken ze lange tijd parlementaire onschendbaarheid te kunnen genieten, maar die werd onlangs ingetrokken na een beslissing van het Europese Hof van Justitie.

Enkele uren nadat Ponsatí werd gearresteerd, vroeg het Spaanse Openbaar Ministerie vanmiddag aan de rechter die de kwestie behandelt dan ook om ook opnieuw een internationaal aanhoudingsbevel uit te schrijven tegen Puigdemont en Comín, die zich momenteel nog in België bevinden. Of zij effectief in ons land opgepakt zullen worden, is nog niet duidelijk.

De partij van Puigdemont, Junts, zal de komende weken mogelijk een sleutelrol spelen in de vorming van een nieuwe Spaanse regering. De partij haalde gisteren zeven zetels in het Spaanse parlement en zou daarmee de Spaanse premier Pedro Sánchez aan de nodige meerderheid kunnen helpen voor een nieuwe ambtstermijn. Junts wil Sánchez echter geen blanco cheque geven en zei vanmorgen amnestie voor de ex-ministers en een nieuw onafhankelijkheidsreferendum te eisen in ruil voor gedoogsteun.

"De ene dag ben je nog beslissend om een Spaanse regering te vormen, de volgende dag beveelt Spanje je arrestatie”, reageerde Puigdemont vanmiddag op Twitter.