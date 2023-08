Spaanse politie kan sabotage in Vuelta voorkomen: ‘Twee containers met 400 liter olie’

“Met dit mechanisme probeerden ze de Ronde van Spanje te saboteren”, luidt het bijschrift op X (voorheen Twitter) van de nationale politie bij een video. “Het gaat om twee containers met 400 liter vloeistof, bedoeld om op het peloton te laten vallen. Vier mensen zijn aangehouden in Lleida.”

Op het filmpje is te zien hoe een slang vanaf een viaduct direct op de weg beneden is gericht. De slang is verbonden aan tanks, die verderop verborgen staan tegen een bergwand. De vloeistof in kwestie was waarschijnlijk motorolie en het deel van de weg waarop ze de olie wilden laten vloeien, maakte deel uit van het parcours van de derde etappe.

De vermeende saboteurs werden zaterdag al gearresteerd, meldde de politie in een persbericht. Het zou gaan om aanhangers van een Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging, zo claimt het extreemlinkse Alerta Solidaria op X. Zij wilden zich verzetten tegen de doortocht in de regio van de Vuelta, die zij als “kolonialistisch” beschouwen.

De vier personen werden aangeklaagd voor lidmaatschap van een criminele groepering, verstoring van de openbare orde en milieucriminaliteit. Nadien werden ze weer vrijgelaten, weliswaar met een verbod om nog in de buurt van het Vuelta-parcours te komen, zo vertelde hun advocate Eva Pous aan Catalaanse media.

De derde etappe werd gisteren gewonnen door Remco Evenepoel. Na de finish botste Evenepoel tegen een vrouw, waardoor hij tegen de grond ging. Uiteindelijk bleef het bij lichte verwondingen, maar Evenepoel haalde daarna wel opnieuw uit naar de organisatie van de Vuelta. “Al voor de derde dag op rij gaat hier iets verkeerd qua veiligheid. It is breaking my balls - het hangt mijn kl*ten uit.”