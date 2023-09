Spaanse bondsvoorzitter Rubiales treedt alsnog af na omstreden kus op mond en stopt ook als vicevoorzitter UEFA

“Ik zal mijn eerbaarheid verdedigen. Ik zal mijn onschuld verdedigen. Ik heb vertrouwen in de toekomst. Ik heb vertrouwen in de waarheid. Bedankt iedereen.” Met die woorden zwaait Rubiales af. De druk op zijn persoon begon te groot geworden. Hij legt zijn ook zijn functie neer bij de Europese voetbalbond UEFA, waar hij zetelde als vicevoorzitter van het uitvoerend comité, zo laat de Spaanse federatie RFEF maandag weten in een verklaring.

“Ik kan mijn werk niet voortzetten”, zei Rubiales in het Britse televisieprogramma Piers Morgan Uncensored. Later voegde hij eraan toe dat hij tot zijn beslissing was gekomen door met zijn vader te praten en ook zijn dochters te raadplegen. “Enkele vrienden die heel dicht bij me stonden zeiden ook: ‘Luis, nu moet je je richten op je waardigheid en doorgaan met je leven - zo niet, dan ga je waarschijnlijk schade toebrengen aan mensen van wie je houdt en de sport waar je van houdt.”

Dinsdag diende Hermoso nog een officiële klacht in. Het Openbaar Ministerie in Madrid kan Rubiales daardoor strafrechtelijk vervolgen. Eerder was al een onderzoek geopend om te onderzoeken of er sprake was van aanranding door Rubiales. Naar aanleiding daarvan had Hermoso sinds 28 augustus vijftien dagen de tijd gekregen om een formele klacht in te dienen. Ze stelde ook dat zij en haar familieleden onder druk waren gezet om te zeggen dat ze met de kus had ingestemd.

Celstraf van één tot vier jaar

Het is nu aan de onderzoeksrechter in Madrid om te beslissen of er voldoende bewijs is voor een rechtszaak. Volgens deskundigen hangt Rubiales een gevangenisstraf van één tot vier jaar boven het hoofd als hij daadwerkelijk schuldig wordt bevonden.

Tegen Rubiales loopt ook een onderzoek door de wereldvoetbalbond FIFA. Die had hem ondertussen voor negentig dagen geschorst. Ook de hoogste Spaanse sportrechtbank doet onderzoek naar “ernstig wangedrag” van Rubiales.

WK 2030 in Spanje?

“Na de FIFA-schorsing en de andere aanklachten die tegen mij lopen, is het evident dat ik niet langer in staat ben om mijn functie uit te oefenen”, stelt Rubiales in een statement. “Aan afwachten en vastklampen aan mijn functie gaat niemand baat bij hebben, noch de bond en noch het Spaanse voetbal. Mijn dochters, mijn familie en mijn naasten hebben zwaar geleden onder deze publieke terechtstelling en de vele verkondigde onwaarheden. Maar je ziet ook dat op de straat de waarheid dagelijks wat meer aan het licht komt.”

Rubiales drukte ook zijn hoop uit dat zijn ontslag het Spaanse gemeenschappelijke bod met Marokko op het WK 2030 een positieve boost zal geven.

Eerder bood Rubiales wel al zijn excuses aan voor het incident, maar weigerde hij af te treden. Hij hield vol dat Hermoso had ingestemd met de kus.