▶ Spaanse bondsvoorzitter die speler op de mond kuste na WK-winst, reageert op kritiek: ‘Niets kwaadaardigs’

De Spaanse vrouwen kroonden zich gisteren voor het eerst in de geschiedenis tot wereldkampioen dankzij een verdiende zege tegen Engeland. Na afloop van de wedstrijd mochten de speelsters een voor een hun medaille ophalen bij FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Ook Spaans bondsvoorzitter Luis Rubiales ging op het podium in de rij staan om de Spaanse dames te feliciteren.

Op de beelden is te zien dat Rubiales speelster Jenni Hermoso een kus op de mond geeft. Niet veel later gaf de voorzitter ook matchwinnares Olga Carmona een zoen op de wang. Het gedrag zorgde voor veel commotie op sociale media.

Inmiddels heeft Rubiales gereageerd op de ontstane ophef. “Laten we geen aandacht geven aan die idioten”, reageerde hij. “Het is gewoon het summum van twee vrienden die iets vieren. Ik heb al genoeg doorgemaakt, ik heb geen boodschap aan bullshit. Laten we dit negeren en genieten. Ik wil niets horen over de losers die hier iets verkeerds in zien. Het is niets kwaadaardigs. Laat de gekken maar praten met hun onzin.”

Heisa rond bondscoach

Er was al eerder sprake van controverse rondom de leiding van het Spaanse team. Zo speelde er een vete met de Spaanse bondscoach Jorge Vilda, die sinds september vorig jaar ‘persona non grata’ was bij de speelsters. Zo stuurden maar liefst vijftien speelsters een mail waarin ze protesteerden tegen de trainingsmethodes van Vilda, de amateuristische aanpak van blessures, de onlogische selecties en de bedroefde sfeer in de kleedkamer.

Bovendien zou hij in 2019 een regel ingevoerd hebben dat speelsters tijdens een afzondering pas hun deur van de hotelkamer voor het slapengaan mochten sluiten wanneer Vilda een controle had uitgevoerd op de kamers. Hij controleerde ook elke ochtend en elke avond hun tassen. Een aanslag op hun privacy, vonden velen. Ook bij zijn innige band met enkele oudere speelsters werden vragen gesteld. Daarentegen zou hij zich tegenover de jongste speelsters van het gezelschap “vooral kinderachtig gedragen”.

Vilda kreeg de steun van Rubiales en weerde de vijftien vrouwen uit zijn volgende selectie. Drie van hen keerden terug bij de nationale ploeg voor het WK, maar dat de problemen in Sydney nog niet vergeten waren, werd pijnlijk duidelijk na de gewonnen kwartfinale tegen Nederland. Na de wedstrijd gunden de speelsters Vilda, die het veld was opgekomen, het licht in de ogen niet.