Spaans parlement verkiest socialistische voorzitter dankzij steun van Puigdemont: kan Sánchez nu premier blijven?

Wat is er gebeurd?

Het Spaanse parlement is vandaag voor het eerst weer samengekomen na de verkiezingen van 23 juli. Op het programma stond de verkiezing van een nieuwe voorzitter van het Congres. Dat is Francina Armengol geworden van de PSOE, de socialistische partij van uittredend premier Pedro Sánchez.

Waarom is dat belangrijk?

Deze stemming wordt beschouwd als een mogelijke voorafname op de steun voor het premierschap. Zowel het linkse als het rechtse blok heeft geen absolute meerderheid. Cruciaal is dus de steun te krijgen van de onafhankelijkheidspartijen, zoals de Catalaanse Junts per Catalunya van Carles Puigdemont, die in ons land in ballingschap leeft.

Vandaag ging die steun alvast naar de linkerkant. Armengol kreeg 178 van de 350 verkozenen achter zich, onder wie de zeven cruciale stemmen van de Junts-parlementsleden.

Hoe ligt het speelveld?

Het Spaanse politieke speelveld is enorm verdeeld na de verkiezingen vorige maand. Die zijn gewonnen door de conservatieve Partido Popular (PP) van oppositieleider Alberto Núñez Feijóo. Hij behaalde 136 zetels, wat echter niet genoeg is voor de absolute meerderheid van 176 zetels. Zelfs met de steun van het radicaal-rechtse Vox is het niet voldoende: die partij haalde 33 zetels.

De socialisten van uittredend premier Pedro Sánchez eindigen op de tweede plaats, hoewel de PSOE er met 122 zetels wel op vooruit ging. Sánchez heeft een bondgenoot aan de radicaal-linkse partij Sumar (31 zetels). Puur ideologisch gezien maken zij wel meer kans om de Baskische en Catalaanse partijen, die de regering al regelmatig steunden in het parlement, achter zich te krijgen.

Wat is de rol van Carles Puigdemont?

Net voor de stemming had de PSOE van Sánchez een princiepsakkoord bereikt met Junts per Catalunya om de socialistische Armengol voor te dragen als voorzitter. Dat gebeurde volgens de Spaanse krant El País deze ochtend nog via een videocall. PSOE zou al zeker bereid zijn om drie eisen van de Catalaanse pro-onafhankelijkheidspartij te willen inwilligen. Het gaat dan onder meer om het gebruik van de Catalaanse (en andere regionale talen) in het parlement en een onderzoek naar het bespioneren van pro-onafhankelijkheidsaanhangers.

Puigdemont beseft dat hij de kingmaker in dit politieke spel is en zijn prijs hoog kan opvoeren. Gisteren had hij op X, het voormalige Twitter, nog gezegd dat hij “Spaanse politieke partijen niet vertrouwt” en dat hij gratie eist voor iedereen die betrokken was bij het onafhankelijkheidsreferendum in 2017, dat illegaal in Catalonië werd gehouden.

Els punts cardinals de la nostra posició no han variat, per més pressions i corredisses de darrera hora que hi hagi, i algun insult que se'ls descontrola. És a dir: no tenim cap confiança en els partits polítics espanyols, tota precaució és poca i les promeses no ens escalfen ni… — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) 16 augustus 2023

Sánchez deed in ieder geval al een toenaderingspoging. Op een bijeenkomst van socialistische parlementsleden en senatoren gisteren liet hij verstaan dat hij het gebruik van regionale talen te willen stimuleren, ook binnen de Europese Unie: “Spanje spreekt Castiliaans Spaans, maar ook Catalaans, Baskisch en Galicisch.”

Daarnaast werd ook de kandidatuur van Armengol al gezien als een handreiking van de socialisten aan de Catalanen. Armengol was eerder al regionaal president van de Balearen, waar ook veel Catalaans wordt gesproken.

Kan Sánchez nu premier worden?

De kaarten liggen in ieder geval gunstiger. Volgende week zal koning Felipe iemand aanduiden als formateur. Hij krijgt daarbij advies van de parlementsvoorzitter, die uiteraard naar Sánchez zal wijzen.

Toch is een nieuwe termijn voor Sánchez nog niet gegarandeerd. Zowel Esquerra Republicana als Junts per Catalunya benadrukken vandaag dat steun voor de socialistische Armengol als voorzitter nog geen steun voor Sánchez als premier betekent.

Toch betekent deze stemming dat Sánchez nog hoop mag koesteren. Als de onafhankelijkheidspartijen vandaag de PP-kandidaat hadden gesteund, was het spel reeds afgelopen.

Hoe dan ook zou Sánchez voor een moeilijke taak komen te staan: volgens nieuwssite Politico zou de steun van de onafhankelijkheidspartijen slechts voor een instabiele meerderheid zorgen en is het niet duidelijk op welke manier Puigdemont mee zou kunnen regeren. De Spaanse Senaat krijgt ook sowieso een rechtse voorzitter: daar haalde de Partido Popular wél een absolute meerderheid en wordt Pedro Rollán verkozen tot voorzitter.

Wat als het toch niet lukt om een regering te vormen?

Het is nog steeds een reële piste dat het aan beide kanten niet lukt om een stabiele coalitie te vormen. Als dat het geval is, dan komen er waarschijnlijk dit jaar nog nieuwe verkiezingen.