Spaans parlement scherpt wet aan: voortaan alleen seks na uitdrukkelijke instemming

Aanranding wordt in principe als verkrachting beschouwd, ongeacht of het slachtoffer zich verzet of het uit angst laat gebeuren. Straffen kunnen oplopen tot vijftien jaar cel. Strafbaar worden ook "intimiderende" complimenten en het verspreiden van seksvideo's.

Alleen parlementariërs van de conservatieve Volkspartij (PP) en het uiterst rechtse Vox stemden tegen de zogenoemde 'Alleen ja is ja'-wet. Zij denken dat onschuldigen er de dupe van kunnen worden.

Minister Montero van de linkse partij Podemos is in haar nopjes. "Vandaag is een geweldige dag voor alle vrouwen. We waren het aan alle slachtoffers van seksueel geweld verschuldigd. De feministische beweging schrijft geschiedenis in Spanje.”

De wet komt er op haar initiatief na geruchtmakende groepsverkrachtingen waarbij de daders met lichte straffen waren weggekomen. Goedkeuring van de senaat wordt als een formaliteit beschouwd.