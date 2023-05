Sophie Wilmès maakt comeback op politieke toneel en wordt Brussels MR-lijsttrekker in 2024

“Ik heb jullie gemist”, sprak Wilmès tot de aanwezigen in Brussel, die haar met veel applaus en enthousiasme onthaalden. In juli vorig jaar maakte de oud-premier bekend dat ze ontslag nam uit de federale regering omwille van de ziekte van haar man, bij wie een agressieve vorm van hersenkanker werd vastgesteld. Wilmès werd opgevolgd door Hadja Lahbib.

In september keerde ze wel terug als Kamerlid. “Ook al dwingt mijn gezinssituatie me om mijn engagement voor de Belgen op een andere manier in te vullen, mijn bereidheid om mijn werk ten dienste van mijn land en voor de burgers verder te zetten is perfect intact gebleven”, zei ze toen in een persbericht. “Ik zal de gelegenheid hebben om dit gedeeltelijk vanuit het parlement te doen.”