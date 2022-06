Sociale partners raken het eens over sociaal akkoord voor huishoudhulpen: ‘Dit verdienen ze’

“Zowel werkgevers als vakbonden willen het statuut van de huishoudhulpen verbeteren. Tegelijk willen ze werk maken van een duurzame toekomst voor de sector”, klinkt het, zonder meer verduidelijkingen te geven omtrent de inhoud van het ontwerpakkoord.

De christelijke en de socialistische vakbond bevestigen het nieuws over het ontwerpakkoord. Bij de socialisten valt te horen dat er vooruitgang is geboekt aangezien de werkgevers “iets op tafel hebben gelegd”, maar over de inhoud van het akkoord willen ze pas iets bekendmaken na het presenteren van de tekst en na intern overleg. Het interne overleg van de bonden duurt tot donderdag 16 juni.

Het sociaal overleg over de loon- en arbeidsvoorwaarden van de 150.000 huishoudhulpen die in ons land met dienstencheques aan de slag zijn, sleepte zich de voorbije maanden moeizaam voort. Grootste breekpunt was de verplaatsingsvergoeding voor de huishoudhulpen. Door de historisch hoge prijzen aan de pomp betalen ze tot 200 euro per maand om naar hun klanten te rijden.

“De sociale partners in de dienstenchequesector hebben een ontwerp van akkoord gesloten met zowel aandacht voor het loon als de verplaatsingskosten van de huishoudhulpen”, reageert Vlaams minister van Werk Jo Brouns (CD&V). “Zo werken we aan meer erkenning en waardering voor het personeel. Zij verdienen dit absoluut.”