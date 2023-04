Snellere verwijdering naaktbeelden en opsporing daders: krachtige wet tegen online seksueel geweld op komst

De strijd tegen digitaal seksueel geweld wordt opgevoerd. Vandaag ligt er een wetsontwerp van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) en staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit Schlitz (Ecolo) ter goedkeuring bij de ministerraad. Daarin worden de gevolgen van onlinemisbruik voor slachtoffers ingeperkt. De Morgen kon dit voorstel op voorhand inzien.

Qua opsporing van daders krijgt justitie meer slagkracht, valt in het wetsontwerp te lezen. Voyeurisme en het verspreiden van niet-consensuele seksueel getinte inhoud worden toegevoegd aan de taplijst. In deze lijst staan de misdrijven beschreven waarbij justitie mag overgaan tot bijzondere opsporingsmethoden zoals telefoontaps, het onderscheppen van communicatie en het infiltreren in chatgroepen. Ook kunnen internetbedrijven voortaan verplicht worden om gegevens over te maken van mensen die deze beelden verspreiden en uitbuiten. Daders kunnen zo sneller geïdentificeerd worden.

Daarnaast moeten beelden efficiënter offline gehaald worden. De verspreiding van (naakt)foto’s, video’s en geluidsopnames zonder toestemming is sinds 2020 al strafbaar, ook het doorsturen ervan. Via de kortgedingrechter krijgen internetbedrijven de opdracht om beelden binnen zes uur te verwijderen. Maar nu is de rechter vaak niet in het bezit van concrete gegevens, waardoor onlineplatformen niet precies weten wat ze moeten verwijderen en waar het beeld staat.

Er komt nu een einde aan vage verwijderingsverzoeken: voortaan moet in het bevel een URL of hashcode (een digitale vingerafdruk) staan van de te verwijderen berichten. Dit is besloten in overleg met techgiganten Meta en Google. Is de rechter niet in het bezit van deze gegevens, dan moet hij degene die deze gegevens wel bezit verplichten die te delen.

Er duiken steeds meer verhalen op van slachtoffers die jarenlang digitaal getreiterd, opgejaagd en achtervolgd worden doordat iemand hun naaktbeelden zonder toestemming online zette. “Online seksueel geweld is een zeer ernstig maatschappelijk probleem dat door de opkomst van sociale media enkel maar toeneemt in proportie. Daar moet sneller en doeltreffender tegen opgetreden kunnen worden”, stelt Van Quickenborne.

“Nog te vaak vinden zij geen hulp, mede doordat onze wetgeving nog niet volledig aangepast is aan dit nieuwe fenomeen”, voegt staatssecretaris Schlitz toe. “Deze wetswijziging is een bijkomend wapen voor de overheidsdiensten om digitaal seksueel geweld te bestrijden.”

Child Focus is blij met het voorstel. Tijana Popovic, beleidsmedewerker bij Child Focus: “We weten uit ervaring dat slachtoffers het misbruik opnieuw ondergaan elke keer wanneer beelden verstrekt worden en continu in angst leven dat iemand hen zal herkennen. Dit wetsvoorstel helpt hen om hun leven weer op te bouwen.”