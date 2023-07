Sneller mobiel internet in Brussel: uitrol 5G start in september, maar volledige dekking kan jaar duren

Netwerkoperatoren zoals Telenet-Base, Orange en Proximus kunnen nu een vergunning aanvragen voor de exploitatie van 5G-antennes bij de Brusselse milieu-­administratie. De antwoordtermijn is acht weken. De aanvragen van de netwerkoperatoren zijn naar verluidt klaar om verstuurd te worden.

Zodra alles goedgekeurd is, moeten de bestaande antennes alleen nog technisch worden aangepast van 4G naar 5G. Dat is een eenvoudige operatie die maar enkele dagen duurt. De eerste 5G-antennes in Brussel kunnen dus in de loop van september worden aangezet. De dichtstbevolkte gebieden krijgen prioriteit.

Toch duurt het wellicht nog een jaar voor de hele hoofdstad bediend is. Het gewest bepaalde dat de antennes maar 14,5 volt per meter mogen uitzenden. Daardoor moeten extra antennes geplaatst worden op bestaande sites om aan de vraag te kunnen voldoen.

Wat is het nut van 5G?

In theorie kan een verbinding via 5G honderd maal sneller zijn dan een verbinding via 4G. Dat maakt het signaal uiterst geschikt voor beeldbellen of streamen. Door de grotere bandbreedte zal er ook meer capaciteit op het netwerk zijn om ons toegenomen internetverkeer in goede banen te leiden. Bovendien is de snellere reactiesnelheid van het signaal van groot belang voor professionele toepassingen van 5G.