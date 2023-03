‘Sneeuwwitje en de zeven personen met een korte gestalte’: N-VA trekt ten strijde tegen onbestaande woke-voorbeelden

De federale oppositie- en Vlaamse regeringspartij N-VA organiseert in mei zijn ledencongres, en voert daarvoor al enkele dagen campagne met filmpjes op sociale media. Daarbij worden tien ambities naar voren geschoven. In de video’s lijken ‘gewone Vlamingen’ vooral aan te klagen wat er mis loopt in de samenleving. “Ik vind het verschrikkelijk dat wij later moeten opdraaien voor de fouten die nu gemaakt zijn”, zegt bijvoorbeeld een jonge N-VA-sympathisant over het thema ‘welvaart’.

In een ander filmpje bij de ambitie “van Vlaanderen een veilige thuis maken” wordt dan weer gewezen op de “enorme stijging van de criminaliteit” - de officiële statistieken van de federale politie tonen nochtans het omgekeerde aan.

Het meest opvallend is echter het filmpje over het thema ‘identiteit’, waarbij een aantal absurde en zogenaamd ‘woke’ voorbeelden aan de kaak gesteld worden. Zo vraagt een van de personen die aan bod komen of “we binnenkort misschien het Lam Gods gaan moeten herschilderen?” - iets wat tot nu door niemand geëist of gevraagd wordt.

Ook andere zaken die in Vlaanderen niet bepaald aan de orde zijn, worden aangeklaagd. Iemand vindt ‘Sneeuwwitje en de zeven personen met een korte gestalte’ bijvoorbeeld “volledig belachelijk”. Ook hier gaat het om een voorbeeld waar in realiteit geen discussie over leeft: het sprookje heet gewoon nog altijd ‘Sneeuwwitje en de zeven dwergen’.

Andere stellingen gaan dan weer over het schijnbare feit dat “een gewoon Vlaams leeuwtje al tegenstand oproept”. De video wordt afgesloten met Kamerlid Theo Francken die een oproep lanceert voor “een vrij en trots Vlaanderen”.