Smeltende sneeuw in groot deel van het land: KMI waarschuwt voor gevaarlijk gladde wegen

We zien deze ochtend en voormiddag (smeltende) sneeuw in het grootste deel van het land. Het is daardoor opletten voor gladde wegen. Voorlopig heeft het op de Vlaamse wegen wel nog niet geleid tot moeilijkheden in de spits, meldt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum.

Op onze camera’s zien we het nu sneeuwen in bijna heel Vlaanderen. Hou dus rekening met gladheid op de weg. Die winterse rijomstandigheden leiden gelukkig momenteel (nog) niet tot moeilijkheden in de spits. Houden zo! 🤞 pic.twitter.com/lYpHZHdqJI — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) 8 maart 2023

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) blijft wel waarschuwen voor een glad wegdek tijdens de ochtendspits en vraagt weggebruikers om extra voorzichtig te zijn: “Stel je verplaatsing indien mogelijk uit.” Wie een sneeuwbui ziet, wordt gevraagd die te melden in de KMI-app. Zo kunnen de strooidiensten nog gerichter te werk gaan.

Code oranje

In het zuiden van het land, waar men neerslagtotalen tot 60 l/m² verwacht, geldt code geel voor regen gladheid, behalve in de provincies Luik, Namen en Luxemburg waar code oranje is afgekondigd. De winterse situatie duurt nog tot donderdagochtend.

In Vlaanderen verwacht het KMI in totaal tot 2 cm, in het centrum tot 6 cm en in Hoog-België tot 10 cm. In de loop van de dag klaart het op in het noorden. In het zuiden blijft de neerslag aanwezig, maar door de zachtere luchtstroming verliest deze zijn winters karakter. In 24 uur tijd verwacht men zo’n 30 tot 40 l/m². Maxima schommelen rond 2 °C in Vlaanderen, in het zuiden kan de temperatuur oplopen tot 4 à 9 °C.

Vanavond en vannacht komt de volgende actieve neerslagzone aan in ons land via het zuidwesten. Dit zorgt opnieuw voor winterse neerslag, behalve in het uiterste zuiden waar het zachter is. Minima schommelen tussen 0 en 5 °C.

Overzicht van de provincies en waar welke code voor regen en gladheid geldt. Beeld KMI

De FOD Binnenlandse Zaken heeft gisterenavond tijdelijk het noodnummer 1722 geactiveerd. Wie bij storm- en/of waterschade bijstand van de brandweer nodig heeft, kan een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of bellen naar het nummer 1722. Het gaat daarbij enkel om situaties die niet levensbedreigend zijn.

Voor mogelijk levensbedreigende situaties kan er nog steeds gebeld worden naar 112.

