Smartschool grijpt in na kritiek: geen melding meer voor ouders na elke toets

Voor scholen is Smartschool een handige tool om contact te houden met de ouders. Voor de ouders en leerlingen is het platform niet alleen onoverzichtelijk en weinig gebruiksvriendelijk, maar weegt de constante bereikbaarheid ook zwaar door. Dat bleek onlangs nog maar eens uit klachten over Smartschool - ook van leerkrachten - die in de pers verschenen.

Op elk moment kunnen berichten worden verstuurd via Smartschool, dat daar de ontvanger van verwittigt via mail en/of notificaties op de smartphone. Ook buiten de schooluren, tot in het weekend toe, kunnen ouders zo’n melding krijgen van de schoolresultaten van hun zoon of dochter. De notificaties op de smartphone kunnen wel worden uitgezet, maar handig blijkt dat in de praktijk allemaal niet.

Smartschool vindt de kritiek terecht en zal daarom de berichtenstroom voortaan inperken. Scholen zullen resultaten gebundeld kunnen doorsturen, bijvoorbeeld wekelijks of twee keer per maand. De meeste scholen zouden in september overstappen naar het nieuwe systeem.