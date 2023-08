Sleutelloze auto’s zijn amper diefstalveilig en diefstal valt bovendien moeilijk te bewijzen

De meeste nieuwe auto’s kan je tegenwoordig openen zonder dat je nog de sleutel moet bovenhalen of gebruiken. Handig voor jou als consument, maar ook voor autodieven, want uit Duits onderzoek blijkt dat amper 7 procent van de ruim zeshonderd geteste auto’s voldoende beveiligd is. Welke modellen zijn wel veilig genoeg? Welke wagens worden in België het vaakst gestolen? En wat kan je zelf doen om diefstal te voorkomen?

De meeste nieuwe auto’s beschikken over een zogenaamd keyless entry-systeem. De sleutel en het voertuig communiceren contactloos via een radiofrequentie. Wanneer je als gebruiker de auto nadert, detecteert die de sleutel en ontgrendelt die de portieren. Je hoeft de sleutel zelfs niet eens meer uit je zak te halen, om de auto te openen.

Zulke sleutelloze systemen zijn tegenwoordig wijdverbreid en al lang niet meer exclusief voorbehouden voor auto’s uit het hogere gamma. Maar zijn ze ook voldoende veilig? ADAC, Europa’s grootste automobielvereniging en een autoriteit inzake tests en onderzoeken, ging het na. De Duitse organisatie testte in totaal ruim zeshonderd wagens met dergelijke sleutelloze systemen.

Signaalversterker

ADAC gebruikte daarbij een methode die ook autodieven hanteren: een apparaatje bij de auto onderschept het radiosignaal en stuurt het versterkt door naar de dief. Met zo’n signaalversterker kan je de auto vanop grotere afstand illegaal openen en starten. Vervolgens rijd je er zonder sleutel mee weg, zolang er brandstof in de tank zit. Door dan te tanken terwijl de motor draait, kan een dief het voertuig makkelijk over lange afstanden verplaatsen.

En vindt de politie de auto terug? Dan valt de diefstal volgens ADAC moeilijk te bewijzen. Er zijn immers geen sporen van inbraak, waardoor het vermoeden kan ontstaan dat de eigenaar de diefstal heeft verzonnen, om verzekeringsfraude te plegen.

Welke wagens doorstonden de test?

De resultaten zijn opmerkelijk: slechts een ruime 7 procent van de gecontroleerde wagens bleek niet vatbaar voor die techniek. Met behulp van computerchips met ultrabreedbandtechnologie (UWB) in het sluitsysteem kunnen fabrikanten hun sleutelloze modellen wel veiliger maken. Als autodieven dan een radio-uitbreiding gebruiken, zoals in de test van ADAC, reageert de auto niet meer.

Jaguar Land Rover introduceerde in 2018 als eerste dergelijke computerchips. De fabrikant installeerde het systeem nadien in de Discovery, Range Rover, Range Rover Sport (elk vanaf modeljaar 2018), Jaguar E-Pace en i-Pace. Later volgden Audi (A3, Q4 e-tron), Cupra (Born, Formentor), Seat (Leon), Škoda (Enyaq, Octavia), Volkswagen (Golf 8, ID.3, ID.4 , ID.5, Caddy, T 7), BMW, Genesis, GWM (Great Wall Motors), Hyundai, Kia, Mercedes en Suzuki.

Wat met bewegingssensoren?

Sommige fabrikanten vertrouwen op een bewegingssensor in de sleutel. Wanneer je de sleutel dan een bepaalde tijd niet verplaatst, schakelt het radiosignaal uit en kan je het voertuig niet meer illegaal openen. Uit de test blijkt die methode echter niet sluitend, aangezien dieven het slachtoffer te voet kunnen volgen en dus van diens beweging gebruikmaken om het systeem te misleiden.

Welke voorzorgsmaatregelen kan je zelf nemen?

Of je dit praktisch ziet zitten, is aan jou om te beslissen, maar mogelijk helpt het wanneer je je sleutel in een metalen blik of koekjestrommel, beschermhoes, aluminiumfolie of een steelpan bewaart. Je kan de autodealer uiteraard ook gewoon vragen om het sleutelloos systeem uit te schakelen, maar dan verlies je de voordelen die het biedt.

Autodiefstal via sleutelloze systemen in België

Nu, goed nieuws: het aantal autodiefstallen in ons land nam de voorbije jaren sterk af. In 2018 tekende de federale politie nog 7.702 (of 21 per dag) al dan niet geslaagde pogingen op, terwijl het in 2021 om ‘slechts’ 4.793 gevallen ging (13 per dag). Al zit de coronacrisis daar mogelijk voor iets tussen. Tot en met het derde trimester van 2022 bedroeg het aantal inbreuken 3.777 of bijna 14 per dag. 322 diefstallen vonden plaats met behulp van vervalste sleutels, 54 door het hacken of kraken van software en elektronica. Van inbraak via sleutelloze systemen zijn geen specifieke statistieken beschikbaar. Jana Verdegem, woordvoerster bij de federale politie, wijst er ook op dat de politie de gebruikte techniek bij de diefstal niet altijd registreert.

Volkswagen het vaakst gestolen

Autodieven stalen het vaakst een Volkswagen (496 t.e.m. het derde trimester van 2022). Of dat toe te schrijven valt aan hun talrijke aanwezigheid op onze wegen, of aan een gemakkelijker te omzeilen beveiliging, valt niet uit te maken. Peugeot en Mercedes vervolledigen de top drie.