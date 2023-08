Slecht weer houdt nog hele weekend aan, met morgen hevige rukwinden aan de kust

De oorzaak van het natte en winderige weer is depressie Antoni, die vanuit Engeland over ons land trekt. Aan de achterzijde ruimt de wind naar het noordwesten en wakkert sterk aan.

Depressie Antoni gaat ook gepaard met mogelijk hevige regen. De buien kunnen intens zijn en gepaard gaan met onweer. Voor het hele land geldt vanaf zaterdagmiddag 13 uur tot maandagnacht 2 uur code geel. Er kan in die periode tot 30 liter water per vierkante meter vallen, in de Ardennen zelfs plaatselijk tot 50 liter, zegt het KMI.

Rukwinden aan de kust

Aan de kust geldt er vanaf zondag 10 uur code geel voor wind, waar er sprake kan zijn van rukwinden tot wel 90 kilometer per uur. De code geel voor wind kan morgen mogelijk ook nog uitgebreid worden naar de hele provincie West-Vlaanderen.

De FOD Binnenlandse Zaken activeert tijdelijk het nummer 1722. Voor storm- of waterschade waarvoor bijstand van de brandweer nodig is, wordt gevraagd om het e-loket www.1722.be te contacteren of te bellen naar 1722. De bedoeling is om het noodnummer 112, dat gebruikt kan worden voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn, niet te overbelasten.

Beter weer op komst

Maandag wordt het nog regenachtig, maar nadien komt de zomer langzaamaan weer piepen. Woensdag wordt het droog, en donderdag stijgt het kwik al richting de 26 graden.