Slachtoffers acteur Danny Masterson zeggen dat ze moesten zwijgen van Scientology-kerk

De verkrachtingen zouden tussen 2001 en 2003 hebben plaatsgevonden, toen Masterson een rol had in de populaire sitcom. Volgens de vrouwen drogeerde Masterson hen in zijn huis in Hollywood voordat hij hen misbruikte. Over de aanklacht van een derde vrouw kon de jury het niet eens worden.

“Jouw acties van twintig jaar geleden hebben de stem en de keuze van iemand anders afgenomen”, sprak de rechter in haar vonnis tegen Masterson. Masterson zelf legde geen verklaring af in de rechtbank. Hij heeft ontkend schuldig te zijn aan de aanklachten en gezegd dat het om vrijwillige seks ging.

Scientology

De zaak genereerde veel aandacht in Amerikaanse media vanwege de vermeende betrokkenheid van de Scientology-kerk, die in meerdere landen officieel wordt aangemerkt als een sekte. Zowel Masterson als de vrouwen waren ten tijde van de verkrachtingen lid van de kerk. Volgens de vrouwen zijn zij onder druk gezet door de kerk om niet met de beschuldigingen naar buiten te treden.

Zo zou een van de vrouwen toestemming van de kerk hebben gevraagd om de verkrachting aan de autoriteiten te melden. Daarop zou zij een brief van de kerk hebben gekregen waarin zij werd gewezen op het risico om verstoten te worden door haar familie en vrienden als zij een medelid zou aangeven. De vrouw vertelde in de rechtbank dat haar moeder, die actief lid is van de kerk, haar opdroeg om geen contact meer te zoeken. De kerk spreekt de beschuldigingen tegen en ontkent alle betrokkenheid bij de zaak.

Geïntimideerd en gestalkt

De Scientology-kerk, die acteur Tom Cruise tot haar bekendste leden rekent, is berucht vanwege verhalen van geheimhouding en hun vijandige optreden tegen critici. Talrijke ex-leden hebben in de loop van de jaren verteld over hoe ze werden geïntimideerd en gestalkt nadat ze de kerk de rug hadden toegekeerd en onthullingen deden over onder meer afpersing en misbruik. Volgens een van de vrouwen die Masterson beschuldigde, hebben Scientology-leden op haar naam valse profielen aangemaakt op pornosites.

Aan leden van de kerk wordt totale geestelijke vrijheid in het vooruitzicht gesteld. De cursussen en therapiesessies die daarvoor nodig zijn, kosten honderden, zo niet duizenden euro’s. Critici menen dat Scientology om die reden geen religieuze, maar een commerciële organisatie is. De Duitse binnenlandse veiligheidsdienst houdt de organisatie bovendien in verband met mogelijke anti-grondwettelijke activiteiten. In België heeft justitie de organisatie tevergeefs proberen te vervolgen als criminele organisatie.