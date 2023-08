Singapore executeert derde gevangene in tien dagen tijd wegens drugssmokkel

Mohamed Shalleh Adul Latiff werd in 2019 ter dood veroordeeld voor het bezit van circa 55 gram heroïne “met het oog op handel”. Volgens gerechtelijke documenten beweerde de in 2016 gearresteerde Singaporese chauffeur-bezorger dat hij dacht dat hij smokkelsigaretten vervoerde namens een vriend aan wie hij geld schuldig was. Zijn beroep werd in 2022 verworpen. Volgens de antidrugsdienst van het land was de hoeveelheid gesmokkelde heroïne “genoeg om te voorzien in de verslaving van ongeveer 640 drugsgebruikers in een week” en verdiende de man dus de zwaarst mogelijke straf.

Hij is de zestiende persoon die wegens drugssmokkel ter dood is veroordeeld sinds de regering van Singapore in maart 2022 de executies hervatte, na een onderbreking van twee jaar tijdens de coronapandemie. Sinds begin dit jaar gaat het om de vijfde gedetineerde die is geëxecuteerd.

Vrijdag executeerde Singapore voor het eerst in bijna 20 jaar een vrouw. De 45-jarige veroordeelde werd in 2018 veroordeeld voor het verhandelen van 30,72 gram heroïne.

De stadstaat, een bloeiend financieel centrum, heeft een van de meest repressieve drugswetten ter wereld. Ze voorzien in de doodstraf voor het verhandelen van meer dan 15 gram heroïne of 500 gram cannabis. Ondanks internationaal protest van mensenrechtengroepen en de Verenigde Naties weigert Singapore om zijn strafwetboek aan te passen. Volgens critici blijven de bazen van de drugskartels buiten schot en worden enkel koeriers en handelaars op de onderste trede van de piramide buitenproportioneel gestraft. Vaak gaat het om kwetsbare mensen uit gemarginaliseerde milieus.