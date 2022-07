Simon Clarke wint in Arenberg na een helse rit, Wout van Aert blijft in het geel

De vijfde rit van de Tour de France tussen Lille en Arenberg werd aangekondigd als een mini Parijs-Roubaix. Met elf kasseistroken in de laatste 80 kilometer mochten de renners zich opmaken voor een helse tocht. Een kopgroep, met onder andere bolletjestrui Magnus Cort, Simon Clarke, Taco van der Hoorn en Neilson Powless kon wegrijden in een zenuwachtige openingsfase en bleef nagenoeg heel de koers samen.

Ritprofiel Tour de France 2022. Beeld dm

In de achtergrond werd het voor onder andere het Nederlandse team Jumbo-Visma een rampdag. Wout van Aert botste met een volgauto en viel na een aanrijding met ploegmaat Kruijswijk nog voor het peloton goed en wel aan de kasseistroken was begonnen. Ook de Deense favoriet voor eindwinst Jonas Vingegaard stond stil met pech. Van Aert probeerde de Deen weer naar de kop van het peloton te loodsen en gaf daarmee bijna zijn gele leiderstrui op. Ook de Sloveen Primoz Roglic kwam onzacht in aanraking met het asfalt en mag zijn dromen op eindwinst opbergen. Hij bolde uiteindelijk binnen op drie minuten van winnaar Clarke.

Het lijstje met slachtoffers en gesneuvelden dikte ondertussen strook na strook aan. Onder andere sprinter Caleb Ewan viel en werd gelost, maar ook favoriet Ben O’Connor, Bauke Mollema, Peter Sagan, Tim Wellens en Alexander Kristoff moesten de rol lossen. Mathieu Van der Poel vond de goede benen niet en moest het peloton al vroeg laten lopen.

Tadei Pogacar ruikt zijn kans en ging in de aanval op de kasseien. Beeld AFP

Na de pech van Wout van Aert, Jonas Vingegaard en Primoz Roglic rook topfavoriet Tadej Pogacar zijn kans om het geel in Arenberg al te veroveren. De kopgroep bleef evenwel altijd buiten schot van de favorieten. Zo maakte de Amerikaan Neilson Powless, die op 1 minuut en 13 seconden van van Aert stond in het algemene klassement, plots grote kans op de gele trui.

In de sprint in Arenberg was het uiteindelijk de Australiër Simon Clarke van Israël-Premier Tech die aan het langste eind trok. De Nederlander Taco van der Hoorn strandde op een tweede plaats. De Noor Edvald Boasson Hagen werd derde

De kopgroep met Neilson Powless en bolletjestrui Magnus Cort. Beeld BELGA

De kaarten in het algemeen klassement zijn door deze helse rit lichtelijk verschoven. Wout van Aert behoudt zijn leiderstrui voor de Amerikaan Powless (op 13 seconden) en een twintigtal seconden voorsprong op Tadej Pogacar. Yves Lampaert bekleed de vijfde plaats.