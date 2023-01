Sihame El Kaouakibi vraagt opnieuw twee medewerkers aan: ‘Noodzakelijk om mijn mandaat te kunnen uitoefenen’

In een bericht op Instagram kondigt Sihame El Kaouakibi aan dat ze na positief advies van de dokter weer kan beginnen te werken. “De komende maanden zal op vele vlakken bergop worden, maar ik weet dat de klim het waard zal zijn. Onderweg is er de politiek en mijn mandaat.”

Dat mandaat heeft ze al meer dan twee jaar niet kunnen uitoefenen in het Vlaams Parlement wegens ziekteverlof. Nu zegt El Kaouakibi weer voor 20 procent te kunnen beginnen en op te bouwen.

Daarvoor heeft ze het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement, het orgaan dat de politieke werking van het parlement regelt, opnieuw gevraagd n om twee halftijdse medewerkers aan te stellen. Maar net als bij de eerdere aanvraag in november 2022 heef het Uitgebreid Bureau dat geweigerd. Alle partijen zitten daarbij op dezelfde lijn, zo is te horen, maar volgens El Kaouakibi is de nieuwe aanvraag “onontvankelijk verklaard”.

“Een vreemde beslissing van de parlementsleden, aangezien deze beslissing is genomen op basis van emotie. Het druist in tegen mijn recht dat ook in het reglement staat”, verdedigt El Kaouakibi de aanvraag op Instagram. “Als onafhankelijk parlementslid heb ik geen partij, studiedienst of fractie, dus de noodzaak aan een medewerker is zelfs hoger om mijn mandaat überhaupt te kunnen uitoefenen.”

El Kaouakibi blikt ook vooruit op haar toekomst. De manier waarop de de resterende tijd in het parlement zal afwerken, zal “in elk geval atypisch zijn”. “Na deze legislatuur stap ik uit de politiek en start ik opnieuw.”

Intussen zou El Kaouakibi een juridische procedure gestart zijn tegen de eerste weigering van het Vlaams Parlement. “Omwille van het gevaar dat hieraan vasthangt, namelijk dat een democratisch verkozen vertegenwoordiger kan tegengewerkt worden om haar mandaat uit te voeren, wanneer conculega’s haar liever niet in het halfrond hebben, ongeacht reglement of niet.”

Ziektebriefje

El Kaouakibi heeft ook een nieuw ziektebriefje ingediend. Haar vorige briefje liep eind 2022 af. In het nieuwe ziektebriefje zou staan dat El Kaouakibi het werk voor 20 procent mag hervatten, maar dat ze geen publieke zittingen kan bijwonen.

Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans kan via haar woordvoerder enkel bevestigen dat het ziektebriefje van El Kaouakibi is verlengd. Omdat het gaat om een persoonlijk dossier en dus privacygevoelig is, geeft de voorzitter geen verdere commentaar.

El Kaouakibi wordt verdacht van subsidiefraude. Ze zou subsidies voor haar vzw Let’s Go Urban, een maatschappelijk jongerenproject, gebruikt hebben voor haar eigen vennootschappen. In het onderzoek is onder meer sprake van valsheid in geschriften en misbruik van vertrouwen. Het Antwerpse parket wil haar daar ook voor vervolgen. Daarvoor raakte ze in oktober al haar parlementaire onschendbaarheid kwijt. Ze riskeert een geldboete en een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar.