Sihame El Kaouakibi verliest haar parlementaire onschendbaarheid

Eerder deze maand vroeg het Antwerpse parket om de onschendbaarheid van het parlementslid op te heffen. Vandaag kwam de commissie Vervolgingen een eerste keer samen over die vraag. De commissie heeft unaniem geadviseerd dat Sihame El Kaouakibi haar onschendbaarheid mag verliezen. Woensdag stemt het volledige parlement erover.

El Kaouakibi kreeg de kans om door de commissie gehoord te worden, maar kwam niet opdagen. Ze liet per mail weten dat ze niet aanwezig zou zijn en dat ze zich niet verzet tegen de opheffing van haar onschendbaarheid.

Het subsidieschandaal rond Sihame El Kaouakibi barstte los in februari 2021. Als onderneemster werd zij ervan beschuldigd subsidiegeld van verschillende overheden voor haar vzw Let’s Go Urban, een maatschappelijk dans- en jongerenproject, te hebben doorgesluisd naar eigen vennootschappen.

In dat onderzoek is onder meer sprake van het vervalsen van facturen, valsheid in geschrifte, fouten in de boekhouding en misbruik van vennootschapsgoederen en vertrouwen. Voor welke van deze feiten voldoende bewijs is en waarvoor El Kaouakibi dus vervolging riskeert, is nog niet gecommuniceerd.

El Kaouakibi zetelt in het Vlaams Parlement en geniet dus parlementaire onschendbaarheid. Ze stond op de lijst van Open Vld, maar is intussen geen lid meer van de partij. Sinds de ophef vertoont ze zich echter niet meer in het halfrond en brengt ze een ziektebriefje binnen.

Als ook het Vlaams Parlement woensdag beslist dat de politieke onschendbaarheid van El Kaouakibi mag opgeheven worden, kan de raadkamer binnenkort beslissen of zij zich ook effectief voor de strafrechter zal moeten verantwoorden over het dossier.