Sihame El Kaouakibi op Instagram: ‘Mijn zaak raakt alle mensen met een bepaalde achtergrond’

In een videoboodschap op Instagram stelt Sihame El Kaouakibi dat de mediahetze rond haar zaak niet alleen zorgt voor negatieve reacties op haar, maar ook op andere mensen. Ze krijgt daarvan signalen vanuit de Marokkaanse gemeenschap, maar stelt dat het evengoed voorkomt bij witte ondernemers die zich maatschappelijk engageren.

“Het is opvallend hoeveel haat mijn zaak oproept in vergelijking met gelijkaardige rechtszaken waarbij stereotiepe hoogwaardigheidsbekleders betrokken zijn”, vindt El Kaouakibi. “Door mijn zaak worden opnieuw alle mensen met een bepaalde achtergrond geraakt in de beeldvorming. Het pijnlijke van vooroordelen is dat ze bevestigd worden omdat ze bestaan.”

El Kaouakibi zegt zich “altijd te verzetten tegen trial by media en guilt by association”, maar “het is helaas vaak dat een vrouw of iemand van kleur op deze manier wordt behandeld”.

Na meer dan een jaar van stilzwijgen is El Kaouakibi opnieuw actief op Instagram. De laatste weken reageert ze daar regelmatig op vragen van haar volgers. Vorige maand deelde de in opspraak gekomen politica er ook al de toespraak die ze in het Vlaams Parlement had gegeven.

Die speech hield ze tijdens de stemming over haar parlementaire onschendbaarheid, die achter gesloten deuren werd gehouden omdat ze vergezeld was van een cameraploeg van Eric Goens voor een documentaire.

De opheffing van haar parlementaire onschendbaarheid was nodig om haar zaak voor de strafrechter te kunnen brengen. In februari 2021 werd El Kaouakibi, toen nog politica voor Open Vld en sociaal onderneemster, ervan beschuldigd subsidiegeld van verschillende overheden voor haar vzw Let’s Go Urban, een maatschappelijk dans- en jongerenproject, te hebben doorgesluisd naar eigen vennootschappen.

In dat onderzoek is onder meer sprake van het vervalsen van facturen, valsheid in geschrifte, fouten in de boekhouding en misbruik van vennootschapsgoederen en vertrouwen. Die zaak is bij de raadkamer voor onbepaalde tijd uitgesteld omdat verschillende partijen nog om extra onderzoeksdaden vragen.