Sihame El Kaouakibi is parlementaire onschendbaarheid kwijt na ‘emotioneel betoog’ in Vlaams Parlement

De komst van Sihame El Kaouakibi naar het halfrond, na een afwezigheid van bijna twee jaar, zorgde voor opschudding in het Vlaams Parlement. Hier en daar klonken verwensingen van andere parlementsleden.

Het parlementslid heeft reglementair spreekrecht en kon dus tussenkomen over de opheffing van haar parlementaire onschendbaarheid.

Na een kort overleg tussen parlementsvoorzitter Liesbeth Homans en de fractieleiders werd beslist om de zitting achter gesloten deuren te organiseren. De pers moest de zaal verlaten. Waarom de zitting precies achter gesloten deuren wordt gehouden, is niet helemaal duidelijk. Maar reglementair kan dat gevraagd worden door de voorzitter of als ten minste vijf leden daar om vragen.

El Kaouakibi zou tijdens haar tussenkomst achter gesloten deuren zelf de opheffing van haar onschendbaarheid gevraagd hebben. Volgens verschillende bronnen hield El Kaouakibi een emotioneel pleidooi waarin ze vertelde over haar moeilijke periode. Ze zou daarbij toegegeven hebben dat ze fouten heeft gemaakt. Ze wil nu vooral dat het gerecht zijn werk kan doen, zodat ook zij in alle transparantie haar verhaal kan vertellen en haar rechten kan uitoefenen.

Voor het betreden van de zaal sprak ze even voor de camera van Play4. “Ik sta hier en ik sta wat wankel, omdat ik eigenlijk na twee jaar isolement weer naar buiten kom. Dat is niet evident en daarvoor heb je ondersteuning nodig. Het is niet dat ik hier met dokter of met begeleiding kan binnenwandelen.”

Maandag adviseerde de Commissie voor de Vervolging van het Vlaams Parlement al om de parlementaire onschendbaarheid van El Kaouakibi op te heffen. Toen kwam zei niet opdagen.

Begin vorig jaar barstte het subsidieschandaal rond El Kaouakibi los. Als onderneemster ontving de Antwerpse van verschillende overheden subsidies voor haar Antwerpse jongerenproject Let’s Go Urban, maar ze zou de gelden verder hebben doorgesluisd naar haar andere vennootschappen. Het voormalige Open Vld-lid blijft sindsdien afwezig uit het parlement.