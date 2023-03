Siegfried Bracke reageert op heisa na pensioenbonussen: ‘Alles goedgekeurd door het Bureau, de politiek dus’

Vorige week ontstond verontwaardiging omdat oud-Kamervoorzitters Siegfried Bracke (N-VA) en Herman De Croo (Open Vld) jarenlang een pensioenbonus zouden ontvangen die mogelijk onwettig is. Ook verschillende ambtenaren-generaal krijgen die vergoedingen. Maar volgens Bracke is de ophef daarover onterecht, zegt hij in zijn column voor Doorbraak.be. “Die vergoeding staat letterlijk in het statuut. En dat is geen geheim document. Bovendien is dat allemaal goedgekeurd door het Bureau, de politiek dus.”

Bracke schrijft dat alles over de vergoedingen duidelijk in de begroting is opgenomen en dat er controle op de vergoedingen is door de boekhouding, in de vorm van maandelijkse kasstukken. “Finaal is er ook de controle via de fiscus en de pensioendiensten. Beide hebben nooit enige aanmerking gemaakt.”

Hij haalt dan ook uit naar de politici die hem de voorbije dagen hard hebben aangepakt en naar eigen zeggen niet van de regeling afwisten. “De Kamer staat in rep en roer staat voor iets dat ze zelf organiseert en verschillende keren heeft goedgekeurd.” Onder meer N-VA-fractieleider Peter De Roover moet het ontgelden, omdat die zei dat alles ‘onder de radar is gebeurd’. “Misschien nog een Extra Verslag voor Slapende en Slepende Kamerleden? Zoiets?”

De vergoeding is momenteel ingeschreven en goedgekeurd in een statuut, en “in een beschaafde democratie gelden statuten zolang er geen nieuw statuut is”. Bracke vindt wel dat het statuut kan aangepast worden, “maar niet retroactief. Of gaan we de treinbegeleider die al vijf of tien jaar met pensioen is opknopen omdat we vandaag vinden dat hij een profiteur is?”

De media deden aan “sfeerschepping”, vindt hij. Bracke zegt niet eens het pensioenbedrag te krijgen dat de wet-Wijninckcx begrenst. “Ik zal nog duidelijker zijn: ik heb geen last van die wet. Gewoon omdat ik niet genoeg pensioen heb. Nee, ik kom niet aan 7.788 euro bruto. Ik krijg als pensioen van de Kamer 2.132,90 euro bruto, en als werknemer 4.616,26 euro bruto; samen 6.749,16 euro bruto. Ik zit dus ruim 1.000 euro onder het maximum.”

In die berekening van Bracke zit de bewuste pensioenbonus nog niet bijgeteld. Een deel van de verkregen vergoedingen aan een goed doel schenken, zoals Herman De Croo al aankondigde, is Bracke niet van plan, zegt hij. “Van mijn bijdragen aan goede doelen doe ik nooit mededeling, aan niemand. Dat ik die ooit eens om fiscale redenen fors heb opgetrokken, is waar, maar ook dat gaat niemand aan. De betrokken vzw had daartegen geen bezwaren. Al begrijp ik Herman. En ik vind het gruwelijk hoe hij nu afgeserveerd wordt.”

Want dat De Croo er zelf voor zou gezorgd hebben dat hij nog meer van de voordelen van dat systeem kon genieten, is pertinent onjuist en zelfs onmogelijk, aldus Bracke. “Omdat in het parlement niemand op zijn eentje om het even wat kan. En wie het parlement van toen ook maar een beetje kent weet wat voor een muur er stond tussen de Quaestuur en de rest. De quaestoren zaten zelfs in een ander gebouw. En die beslisten.”