Siegfried Bracke (N-VA) reageert op kritiek op pensioenextra’s: ‘Ik maal volstrekt niet meer om mijn imago’

“Ik maal inderdaad volstrekt niet meer om mijn imago”, Bracke laat de commentaren van afgelopen dagen duidelijk niet aan zijn hart komen. Integendeel. In zijn opiniestuk haalt hij - nog eens - fors uit naar zijn critici, zoals Kristof Calvo (Groen), maar ook naar zijn partijgenoot Peter De Roover (N-VA). “Wat opvalt, is dat Kristof Calvo en Peter De Roover schouder aan schouder hard roepen over ‘oude knarren’, maar zelf nog niet één stap(je) hebben gezet in de afbouw van hun eigen verworven rechten.”

Hij ‘roept’ hen nu al op “om vrijwillig afstand te doen van de eigen rechten”. “Dat zou grote indruk maken, uren studio en camera opleveren, en de weerspannigheden tegen de vernieuwing onder druk zetten. Het zou ook puur financieel stukken meer opleveren dan mijn armzalige 120.000 euro. Wat houdt hen tegen?”

Hij verwijst daarbij naar de extra vergoedingen voor onder andere fractieleiders. “En ik zwijg dan nog over de volstrekt nutteloze Senaat, waar al die ‘lege functies’ nog veel leger zijn dan in de Kamer. Of over het Vlaams Parlement, met nog veel meer ‘lege functies’ dan op het federale niveau. Er is voor politieke vernieuwers nog veel laaghangend fruit.”

Volgens Bracke is er in zijn periode als Kamervoorzitter veel meer gedaan om de kosten van de werking van het parlement te drukken dan in deze bestuursperiode. “Op verloning, pensioenen en uittredingsvergoedingen is er tussen 2010 en 2019 behoorlijk fors ingegrepen.”