► Sfeer volksfeest slaat om: waterkanon en traangas ingezet in Antwerpen en Brussel

Het Marokkaanse elftal heeft geschiedenis geschreven in Qatar. Na een thriller van formaat dinsdagavond haalde Marokko het van topfavoriet Spanje waardoor het land nu voor het eerst naar de kwartfinales gaat. In onder meer Antwerpen, Brussel en Gent liet het feest niet lang op zich wachten. Zodra de beslissende strafschop viel, barstte het feest los. “Zowel jong en oud is aanwezig op straat”, meldde onze reporter in Brussel, Bruno Struys: “Historisch is het woord dat iedereen hier gebruikt.”

De sfeer was op de meeste plaatsen gemoedelijk, maar later op de avond sloeg de sfeer om in Brussel en Antwerpen.

Zo de politie in Brussel traangas en een waterkanon in. Er werd ook een afvalcontainer in brand gestoken en rond 19.45 uur stormden enkele honderden jongeren over de Lemonnierlaan richting de beurs, waar een politiecordon opgesteld stond. De heethoofden werden echter tegengehouden door een menselijke ketting van buurtbewoners. “We doen dit om rechtstreekse clashes met de politie te vermijden”, aldus Mario Franssen, die woont op de Lemonnierlaan en met buurtbewoners een dam vormde.

Rond 21 uur ging de politie over tot de aanhouding van verschillende relschoppers en werd de Lemonnierlaan en de Zuidlaan volledig afgesloten door een indrukwekkende politiemacht. “Nadat het een tijd rustig is verlopen zijn we onmiddellijk tussengekomen na het gooien van projectielen naar de ordediensten waarbij gebruik gemaakt werd van traangas in de buurt van het Zuidstation”, aldus Ilse Van de Kere, woordvoerder van de Brusselse politie.

Mario Franssen (derde van links, met bril): “We doen dit om rechtstreekse clashes met de politie te vermijden” Beeld Photo News

Ook op de Turnhoutsebaan in Antwerpen vormden verschillende supporters dinsdagavond een menselijke barrière tussen de ordetroepen van de politie en de overige supporters. Grote confrontaties konden er vermeden worden. Op het Kiel in Antwerpen daarentegen was de sfeer grimmiger, en moest het waterkanon ingezet worden.

De politie was voorbereid en stond al voordat de match afgelopen was massaal op straat in verschillende steden. Zowel na de wedstrijd tegen België als die tegen Canada kwamen Marokkaanse fans immer op straat en mengden relschoppers zich tussen de menigte waardoor het tot ongeregeldheden kwam.

Eerder werden er nog berichten op sociale media verspreid om zich dinsdagnamiddag te verzamelen in Antwerpen “om de Meir leeg te halen”. In verband met die oproep tot geweld zijn reeds twee minderjarigen opgepakt.

Bekijk: beelden na overwinning Marokko op WK voetbal

Brussel

Antwerpen

Gent

