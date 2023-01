‘Sesamstraat’-bedenker Lloyd Morrisett is overleden

Morrisett was tientallen jaren hoofd van het productiebedrijf. Hij zei gefascineerd te zijn door de kracht van technologie en steeds te hebben nagedacht hoe die kracht voor onderwijs kan worden gebruikt.

“Zonder Lloyd Morrisett zou Sesame Street er niet zijn”, aldus tv-producer Joan Ganz Cooney, de zakenpartner van Morrisett en medeoprichter van Sesame Street. “Hij kwam als eerste op het idee om kleuters via televisie basisvaardigheden zoals letters en cijfers aan te leren. Hij was meer dan 50 jaar lang voor mij een betrouwbare partner en goede vriend.”

Morrisett zag in 1929 het levenslicht in Oklahoma in de Verenigde Staten. Samen met Ganz Cooney richtte hij in 1968 de non-profit Children’s Television Workshop op, die later Sesame Workshop als naam kreeg. De organisatie ontwikkelt nog andere reeksen en onderwijsprogramma’s voor kinderen.

De Nederlandstalige versie van het programma, Sesamstraat, was tussen 1976 en 1983 bij ons op televisie te zien, dankzij een samenwerking tussen de toenmalige BRT, de latere VRT, en de Nederlandse omroep NOS.