Nieuws Sport

Serena Williams (40) onzeker over tennistoekomst: ‘Ik bekijk het van dag tot dag’

Serena Williams. Beeld AFP

Serena Williams weet niet of ze volgend jaar nog zal tennissen. Dat zei de 40-jarige Amerikaanse nadat ze dinsdag na een jaar afwezigheid door een blessure haar rentree had gemaakt. Williams won samen met de Tunesische Ons Jabeur in het dubbelspel in Eastbourne.