Senaatsvoorzitter D'Hose wil voor de zomer voorstel indienen voor afschaffing van Senaat

D’Hose heeft al herhaaldelijk verklaard dat voor haar een onafhankelijke Senaat niet meer nodig is. De instelling heeft sinds de laatste staatshervorming immers nauwelijks nog bevoegdheden. Achter de schermen heeft ze overlegd met de verschillende fracties. Daaruit bleek onder meer dat MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, zelf gecoöpteerd senator, voorstander is om het systeem van coöptatie af te schaffen, aldus de Senaatvoorzitster.

Maar voor de afschaffing van de Senaat dient de Grondwet aangepast te worden en daarvoor is een consensus nodig met alle partijen. Voor die wijziging van de Grondwet moeten zowel Kamer en Senaat als de regering het eens zijn over welke grondwetsartikelen voor herziening vatbaar moeten worden verklaard. Die artikelen kunnen dan tijdens de volgende legislatuur aangepast worden, zodat de Senaat kan verdwijnen. “We willen dat de burgers er zich tijdens de komende verkiezingen over kunnen uitspreken”, besluit D’Hose, die voor de zomer een voorstel in de Senaat wil neerleggen.

N-VA-senaatsfractieleider Karl Vanlouwe wijst er in een reactie op dat het enige voorstel tot herziening van de Grondwet om de Senaat af te schaffen van de N-VA komt. “Ik heb tot op vandaag nog geen concrete actie gezien van Stephanie D’Hose of van Open Vld om de Senaat af te schaffen of af te slanken”, benadrukt hij. “Toen D’Hose de vorige keer pleitte voor de afschaffing van de Senaat, heb ik geantwoord ‘Geen woorden, maar daden’, maar die heb ik tot nu niet gezien. Integendeel, de begroting van de Senaat voor dit jaar werd zelfs verhoogd”, aldus Vanlouwe