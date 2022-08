Senaat VS stemt in met Fins en Zweeds NAVO-lidmaatschap

Vorige maand sprak ook al het Huis van Afgevaardigden zich met de goedkeuring van een resolutie uit om Finland en Zweden binnen de NAVO op te nemen. Die stemming was echter niet noodzakelijk - een tweederdemeerderheid in de Senaat volstaat.

De tegenstem kwam van de Republikein Josh Hawley. Hij meent dat de focus niet moet liggen op de veiligheid van Europa, maar veeleer op de dreigementen uit China.

Amerikaans president Joe Biden had zich eerder al een duidelijke voorstander getoond van het Zweedse en Finse lidmaatschap.

De NAVO-lidstaten zetten tijdens de top van eind juni in Madrid al het licht op groen voor de toetreding van Finland en Zweden tot het bondgenootschap. De twee Noord-Europese landen zijn historisch militair neutraal, maar zien zich door de Russische invasie van Oekraïne gedwongen in de richting van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie.

Ratificatieproces

Elke NAVO-lidstaat moet de toetreding van Zweden en Finland nog ratificeren. In ons land zette de federale ministerraad vorige maand al het licht op groen, gevolgd door de Kamer. In totaal stemden nu al 23 landen in met de toetreding van de twee landen.

Turkije hield de start van het toetredingsproces van Finland en Zweden aanvankelijk tegen. Ankara beschuldigde beide landen ervan steun te bieden aan de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) en de Koerdische militie in Syrië, YPG. Finland en Zweden ontkenden dat. Een doorbraak kwam er uiteindelijk in de vorm van een memorandum, waarin ze beloofden te zullen samenwerken in de strijd tegen terrorisme. Later kondigde Ankara aan dat de drie landen in augustus weer samenkomen voor een “opvolgingsvergadering”.