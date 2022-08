Selah Sue openhartig over mentale problemen: ‘Ik ga door een hel’

“Pijnlijkste post ooit, dit”, schrijft Selah Sue. “Maar ik voel dat ik het moet delen.” Eerder had de zangeres bekendgemaakt dat ze geen antidepressiva meer nam, en zich nooit eerder zo goed gevoeld had. “Antidepressiva hebben mijn leven gered en mij een stabiele carrière gegeven, maar ik heb al die tijd wel onder een stolp geleefd. Jammer dat ik ze zolang heb genomen, omdat ik veel gemist heb op emotioneel gebied”, zei de zangeres in een interview met De Morgen.

Dit beschrijft de zangeres ook in haar nummer ‘Pills’, dat dit jaar uitkwam. “Na de release kreeg ik duizenden reacties van mensen die zich herkenden in mijn verhaal over antidepressiva”, schrijft ze nu. “Ik had me in de media heel hoopvol uitgedrukt dat ik deze keer wel succesvol zou kunnen stoppen. Ik voel dat ik iedereen die ik toen hoop heb gegeven, verschuldigd ben het verhaal te vervolgen.”

Lees ook: Selah Sue is niet de enige die worstelt met antidepressiva. Ook schrijfster Ann De Craemer getuigde erover op Twitter. Wat maakt antidepressiva afbouwen zo moeilijk? ‘Het ergste aan depressie: het uitzichtloze gevoel van eenzaamheid’: lees hier het interview met Selah Sue

Na enkele “prachtige maanden” ging het echter verkeerd. “Na een maand of zes kwam de duisternis weer binnengeslopen, totaal onaangekondigd en zonder duidelijke aanleiding. Ik werd wakker met onverklaarbare angst en werd in een aantal weken tijd van hemel naar hel gekatapulteerd. Het werd al snel te groot. Te overheersend. Ondraaglijk.”

De zangeres neemt nu opnieuw antidepressiva, en begint langzaam licht te zien aan het einde van de tunnel. “De duisternis begint stilaan terug op te klaren maar de pijn is er nog. Een hels tussenstadium maar ik weet uit ervaring dat het betert. Ik kijk er nu naar uit om me terug gewoon ‘ok’ te voelen. Liever een stabiel, tikje afgevlakt gevoelsleven met pills, dan een leven met explosieve ups en wanhopige downs zonder.”

Toch heeft ze nog een boodschap van hoop, voor iedereen die zich in haar verhaal herkent: “Aan iedereen die door een moeilijke tijd gaat, ik denk aan u. Ik voel u. Ik hou van u. Het wordt beter, houd hoop.”