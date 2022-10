Seksuele intimidatie op duikboten Royal Navy: ‘Jij bent nummer zes op de lijst van wie we verkrachten’

Het hoofd van de marine, admiraal Ben Key, zei dat “seksuele intimidatie geen plaats heeft in de Royal Navy en niet zal worden getolereerd”. Op Twitter beschreef hij de beschuldigingen van de klokkenluider als “weerzinwekkend” en zei hij dat hij een onderzoek had bevolen. “Iedereen die schuldig wordt bevonden zal ter verantwoording worden geroepen, ongeacht rang of status.”

De Daily Mail publiceerde vandaag het getuigenis van Sophie Brook, een van de eerste vrouwen die in een duikboot van de Royal Navy aan de slag was. Een hervorming in 2011 had gezorgd dat niet langer uitsluitend mannen deel kunnen uitmaken van een duikbootcrew.

“Het was bijna echt iets moois. Ik was ei zo na de eerste vrouwelijke onderzeebootcommandant ter wereld”, zegt Brook. “Maar vanaf de eerste dag kreeg ik geen steun.”

Brook laakt de pesterijen en seksistisch gedrag van de bemanning, de ‘constante seksuele intimidatie’ en het feit dat degenen die zich durfden uit te spreken werden uitgesloten en verhinderd hun opleiding af te maken.

De verklaring van Brook wordt volgens de Daily Mail bevestigd door twee andere ex-marinepersoneelsleden,. Volgens die verklaring bestond er een lijst - een van mannen, een van vrouwen - van mensen die verkracht zouden worden als de onderzeeër zou vergaan. “Ze zeiden me: ‘Je bent nummer zes... dus als het fout gaat, kun je beter rennen’,” verklaart Sophie Brook.

Ze zegt ook dat een van haar collega’s zijn geslachtsdeel toonde op het bed van de jonge vrouw, en dat een officier haar kuste terwijl ze sliep.

Deze gebeurtenissen zouden ertoe geleid hebben dat de vrouw zichzelf zodanig verwondde dat zij negen hechtingen in een arm kreeg. Daarop werd ze in voorlopige hechtenis werd genomen.

Ze had “de totale verantwoordelijkheid voor 165 bemanningsleden, de kernreactor en de kernraketten met nauwelijks slaap”, vertelde ze, en onderstreepte het gevaar van een dergelijke situatie.

Volgens in 2019 gepubliceerde cijfers maken vrouwen slechts 1% uit van het onderzeebootpersoneel van de Royal Navy.