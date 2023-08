Scoutskamp in provincie Luxemburg vroegtijdig gestaakt na hevig nachtelijk onweer: ‘Kinderen erg onder de indruk’

Het kamp, met in totaal 56 jongeren van een scoutsgroep uit Gent, was opgezet ergens tussen de velden en bossen in Straimont, een dorp in de provincie Luxemburg en een deelgemeente van Herbeumont. ‘s Nachts werd de groep verrast door het plotse, hevige onweer. Door de storm kwamen er ook enkele bomen neer, een weg moest vrijgemaakt worden.

‘Heel, heel hevig’

Rond vier uur ‘s nachts belde de scoutsleiding het noodnummer 112. De brandweer, de politie en ook de burgemeester van Herbeumont kwamen ter plaatse om de groep te helpen. “We hebben meteen beslist om een zaal in het dorp open te stellen voor deze jonge mensen”, zegt burgemeester Catherine Mathelin aan de RTBF.

Ze geeft mee dat vier tieners even werden opgenomen in het ziekenhuis. Niet omdat ze gewond waren geraakt, wel omdat ze “heel gestresseerd” waren. De storm was dan ook echt “heel, heel hevig”, klinkt het. “De kinderen zijn veilig, maar ze zijn erg onder de indruk", zegt Mathelin bij RTL Info. “Je moet jezelf in hun plaats stellen. Je zit daar in een veld, in het midden van de bossen. Het was echt heel indrukwekkend.”

Geannuleerd

De evacuatie van de jongeren vannacht verliep vlot. Uiteindelijk werd beslist om het kamp volledig stop te zetten. “Alles is nu weer rustig, maar helaas zullen de scouts niet meer naar het veld terugkeren, het kamp is geannuleerd”, aldus de burgemeester. “Er liggen bomen op de grond, andere bomen dreigen ook neer te komen. De autoriteiten willen geen enkel risico nemen.”

De ouders werden uitgenodigd om hun kinderen op te komen halen.