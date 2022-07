Scoutsgroep uit Wilrijk start procedure bij Raad van State nadat ze kampterrein moeten verlaten

Het ongeluk lijkt scoutsgroep Oosterveld uit Wilrijk te achtervolgen. Nadat ze een dag voor de opbouw van hun kamp in Hotton te horen kregen dat ze niet meer welkom waren door een dubbele boeking en op zoek moesten naar een nieuw onderkomen, kregen ze daar, in buurgemeente La Roche-en-Ardennes, dinsdag om 16 uur te horen dat ze na klachten van bewoners 24 uur de tijd hebben om hun bivak te ontruimen.

Buren bleken geklaagd te hebben over het feit dat de jongeren citronella-kaarsen hadden laten branden, als alternatief voor het feit dat ze geen kampvuur mochten aansteken. “Een kleine barbecue mocht wel, dus we dachten dat kaarsen dan ook wel geen probleem zouden zijn”, klinkt het. Er was ook een klacht over afval. “De boer van wie het veld is, was al komen zeggen dat er te veel vuilnis was en dat hadden we dan ook meteen opgeruimd”, gaat de leiding verder.

Onwetendheid of niet: de scouts moesten vandaag om 16 uur — met uitzondering van twintig man die verder mag afbreken — het kampterrein verlaten. Aan Het Laatste Nieuws verklaarde burgemeester van La Roche-en-Ardenne Guy Gilloteaux die beslissing. “Het zijn onaangename maatregelen die ik hier tref, maar als ik achteraf had geweten wat ze hier zouden uitspoken, had ik ze sowieso nooit toegelaten. Omdat ze pech hadden met die dubbele boeking heb ik mijn goodwill willen tonen. Dat was een fout langs mijn kant.”

Intussen startten de scouts een spoedprocedure bij de Raad van State. De burgemeester werd daar naar eigen zeggen pas om 15 uur vanmiddag van op de hoogte gebracht, terwijl hij om 16 uur aanwezig moest zijn. “Ik heb geen helikopter om me tegen 16 uur in Brussel te krijgen”, reageert hij. “Om een advocaat aan te stellen, heb ik ook de goedkeuring van het schepencollege nodig.” Over de ontruiming wil hij nog het volgende kwijt: “De jongste kinderen op het kamp zijn 6 à 7 jaar. Ik ben ook vader, ik was dus niet van plan om politie te sturen voor de ontruiming.”

Feest tot 3 uur ’s nachts

De miserie begon al meteen tijdens de eerste dagen na aankomst, zegt de burgemeester: “Bij het voorkamp al werden er feestjes gegeven die tot 3 uur ’s nachts duurden, wat de nachtrust van de buurtbewoners ernstig verstoorde. Een bejaard koppel dat in de buurt van het terrein woont, kampt zelfs met gezondheidsproblemen door stress. Dat was de eerste onaangename ervaring met die scoutsgroep. Een paar dagen later werd ik opgebeld door een boerin die in uitwerpselen was gestapt. Het was duidelijk van menselijke oorsprong, aangezien er wc-papier rond lag. Bleek dat ze al die dagen geen toilet hadden gebruikt en met veertig man hun ding deden in de natuur rondom het terrein.”

Burgemeester van La Roche-en-Ardennes Guy Gilloteaux. Beeld vtm nieuws

De burgemeester stuurde daarop een bevoegd ambtenaar naar het kampterrein om het probleem op te lossen. Na veel vijven en zessen regelden de scouts dan toch een hudo, een zelfgebouwd toilet typisch voor de scouts, bestaande uit een in de grond gegraven sleuf met overkapping. Maar die was niet naar de zin van de burgemeester: “Ik ben dan zelf ter plaatse gegaan en tot mijn afschuw zag ik dat ze die hudo vlak aan de openbare weg hadden geplaatst en dat het doek er maar half en half over hing, en passanten dus gewoon de mensen hun ding zagen doen. Daardoor slingerde er ook overal wc-papier in het rond. Dat is onacceptabel en zeer onrespectvol naar de lokale bevolking toe.” Er volgde nog een interventie, waarna de scouts dan toch het nodige deden om het hygiëneprobleem op te lossen, aldus de burgemeester.

Maar daar houdt het volgens Gilloteaux niet op. Meer nog. Het kamp had veel dramatischer kunnen aflopen: “Dan had je het incident met de kaarsen. Vuur maken is verboden, en in de nacht van 23 op 24 juli leek het alsof ze overal vuurtjes hadden aangestoken. Akkoord, het waren kaarsen en geen echte kampvuren, maar een buurtbewoner kreeg er schrik van en wilde met zijn auto vluchten. Hij reed uit angst voor het vuur, zonder slechte bedoelingen, op één van de terreinen waar kinderen in tenten lagen te slapen. Niemand is gewond geraakt, maar we hebben een drama vermeden.”

Te veel

Intussen bleef het klachten regenen van buurtbewoners over de nachtelijke feestjes en inbraken op privéterrein om op een trampoline te springen: “Als ze er dan een opmerking over maakten, werden ze uitgescholden door de leden van de scouts. Als de groep de rust in het dorp én de veiligheid niet respecteert, dan is het mijn plicht om ze weg te sturen. Als ik voel dat ze geen controle over de kinderen hebben, kan ik niet anders. Ik ben bezorgd om de toekomst van deze scouts.” Ook gouverneur van Luxemburg Olivier Schmitz mengde zich in het debat en gaf de burgemeester gelijk.

Ondanks dat de scouts naar eigen zeggen de toestemming hadden om op het terrein te staan, zei de burgemeester dat ze met te veel waren en dat ze ook daarom weg moesten. “Samrée telt maar een 400-tal inwoners. Wij zijn met zo’n 230: een 180-tal kinderen tussen 6 en 18 jaar plus leiding en een kookploeg. De burgemeester zei dat het dorp zo’n grote groep niet aankon. Hij was vooraf nochtans volledig op de hoogte gebracht, ook van ons aantal. Mogelijk is nu pas het besef gekomen dat we met te veel zijn”, aldus de scouts.

Bemiddeling

Woensdagvoormiddag probeerde een ouder van één van de leden, een advocaat, nog te bemiddelen met burgemeester Gilloteaux, zonder succes. “Er is voor alle duidelijkheid wel een plan B”, benadrukt leider Joris Keersmaekers. “Dat we een vrachtwagen en bussen laten aanleveren om het kamp op te breken en huiswaarts te gaan. We moeten dan wel opvang voorzien voor sommige kinderen, aangezien hun ouders nog op vakantie zijn. Alle ouders zijn ook ingelicht over die optie.”

Ook in de omgeving van de scouts in Wilrijk zelf waren er al klachten van buren. “Dat gaat over geluidsoverlast bij slechts enkele buren als we feestjes geven om geld in te zamelen om bijvoorbeeld dit kamp te kunnen organiseren. We zitten in een bemiddelingstraject met de buurt. Intussen organiseren we daar al geen grote fuiven meer, maar enkel nog kleine feestjes voor de leiding zelf, om de overlast te beperken.”